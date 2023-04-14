Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, українські захисники почнуть наступ за трьох умов.

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Що таке "туман війни"

Роман Світан наголосив, що те, що спостерігається наразі – це нормально.

Перед будь-яким наступом підіймається так званий "туман війни" для того, щоб приховати реальну картину наступальних військ, напрямів, розташування сил та засобів, резервів та кінцеву мету,

– переконаний він.

На його думку, важлива саме кінцева мета, бо війна – це математика, де всі кроки детально розраховуються. Тому різна інформація про контрнаступ призначена для приховання реальних цілей.

"Вона працює на нас. Тобто вкид такого рівня інформації в інформаційне поле доводить до сивого волосся аналітиків Росії", – наголосив військовий експерт.

За його словами, вони просто не можуть нічого з'ясувати з тих даних, яких ширяться мережею.

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Для контрнаступу потрібно три речі

Роман Світан переконаний, що варто правильно сприймати інформацію довкола нас.

Наступ почнеться як тільки нам дозволить 3 умови. Перша умова – наявність сил та засобів. Друга – погода, яка дуже сильно впливає на ці рухи. І третя умова – обіцянки партнерів щодо підтримки динаміки постачання нам озброєння,

– зосередив увагу він.

На його думку, важливо, не лише те, як ми почнемо контрнаступ, а й те, як ми його будемо продовжувати та як плануємо закінчувати.

Не менш важливими є погодні умови. Важливо, аби земля просохла для просування нашої колісної техніки. У період кінець квітня – початок травня, це може займати близько 5 днів.

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