Каждый боец должен это уметь: военнослужащая назвала самое эффективное решение для уменьшения потерь

Из-за расширения зон поражения эвакуация раненых стала критической проблемой, поэтому нужны специализированные подразделения с НРК для эвакуации между позициями. Все пехотинцы должны обучаться тактической медицине на уровне CLS и CMC, а не ограничиваться базовым курсом.

Руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова объяснила 24 Каналу, что ключевая проблема – сокращение освоения медицинской подготовки, из-за чего бойцы уходят из подразделений, где их не ценят, а отсутствие доверия к командиру становится одной из причин неудач в войне.

Почему современная медицина без эвакуации не спасает жизни на фронте?

Сейчас эвакуацию невозможно обеспечить собственными силами, командир привлекает другие подразделения, а из-за погодных условий даже НРК не всегда может эффективно работать. Это означает, что тяжелораненые остаются на позициях и погибают.

Чтобы изменить ситуацию, медицинские структуры должны создать специализированные подразделения эвакуации с НРК, которые обеспечивают вывоз между позициями, а не только "кейсеваки". Подход "дать каждому подразделению по 10 – 20 НРК" не сработает, потому что каждое подразделение имеет свою специфику, различные позиции и логистику, поэтому нужны творческие решения.

По моему мнению, не должно быть отдельных боевых медиков. Каждый пехотинец должен иметь подготовку минимум на уровне CLS, а лучше CMC, ведь мы не можем подготовить достаточное количество боевых медиков. Если все в отделении будут уметь делать конверсию, ставить вену, выявлять пневмоторакс – это увеличит количество тех, кто выживет,

– подчеркнула Михайлова.

На государственном уровне надо признать, что 8-часовые курсы ASM не работают, а одного боевого медика, которого могут ранить, недостаточно. В батальоне Да Винчи все пехотинцы учатся на полноценном уровне CLS с элементами Combat Medic – хотя не все идеально знать протоколы, они смогут применить знания в критический момент.

Что нужно, чтобы медицина на фронте не была бесполезной?

Недавно во время атаки FPV бойцу полностью оторвало руку почти по сустав – наложить турникет в таком месте чрезвычайно сложно. Военный сумел правильно сориентироваться, наложил турникет и остановил кровотечение, спасая жизнь раненому.

"Когда они приехали, мой первый вопрос был – кто накладывал турникет? Парень ответил, что это его "Ульфы" научили на полигоне. Мне стало очень приятно. Многие думают, что на полигоне тратят время – это неправда. Результат не всегда видно сразу, но в критический момент человек сориентировался и спас жизнь", – подчеркнула Михайлова.

Подготовка бойца к отправке на фронт занимает 2 месяца, из которых медицине посвящают 24 – 36 часов. Командиры часто сокращают даже эти часы, мол "зачем медицина" – на полигоне в Николаеве Михайловой предложили уложиться в 3 часа вместо 8, на что она отказалась проводить курс, потому что не видела смысла.

В батальоне Да Винчи время на медицину намеренно увеличивают – каждый день используют свободные часы для медицинских занятий, показа роликов, отработки манипуляций.

К сожалению, для большинства командиров раненый боец – это небоеспособный и его судьба никого не интересует. Эту парадигму надо менять, но пока тенденции нет. Поэтому люди уходят из подразделений в те, где их ценят, или в СЗЧ – не только из-за лет на позициях, но и из-за отношения командира. Доверие к командиру критически важно. Я годами вырабатывала это в коллективе, и уверена, что все мои бойцы доверяют мне,

– объяснила Михайлова.

