Подходы изменились, – у Зеленского не исключают военный путь возвращения Крыма

Украина неоднократно заявляла, что деоккупирует все без исключения захваченные Россией территории нашего государства. Вместе с тем возвращение полуострова Крым возможно и военным путем.

Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.

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Подходы к деоккупации Крыма изменились после 24 февраля

По словам Тамилы Ташевой, в настоящее время в стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма рассматриваются вопросы использования различных асимметричных мер, в том числе и военных элементов .

Вопросы Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились,

– заверила представительница Президента Украины.

Чиновница подчеркнула, что, в любом случае, рассчитывать прежде всего нужно на Вооруженные Силы Украины. Она отметила, что для возвращения территорий мы будем использовать абсолютно все методы , которые на данный момент, как прокомментировала Ташева, "момент X" будут необходимы для деокупации и реинтеграции украинских территорий.

Высказывания других должностных лиц по освобождению украинских территорий

Напомним, что недавно министр обороны Алексей Резников в интервью CNN заявил , что Украина будет возвращать Крым и Донбасс с помощью полученного от западных партнеров оружия. Он отметил, что деоккупация – это стратегическая цель для Украины, и добавил, что это произойдет не так быстро, как хотелось бы, в частности уже на третьем этапе плана победы в войне против России.

Категорически отверг любые территориальные уступки в пользу страны-агрессорки и генерал-майор Дмитрий Марченко . Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны безусловно деоккупировать все территории нашего государства в пределах международно признанных границ , в частности, Донецк, Луганск, Херсон и Крым. Военный подчеркнул, что если этого не сделать во время этой войны, то дальше будет только хуже – Россия восстановит силы, скорректирует тактику и снова нападет, пытаясь захватить всю Украину.

Подчеркнул позицию того, что с Россией нельзя "торговать" территориями и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он приехал на позиции наших защитников и защитниц в Херсонской области и подчеркнул, что необходимо освободить все до последнего оккупированные россиянами украинские города и села.

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