Про це заявила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Підходи до деокупації Криму змінились після 24 лютого

За словами Таміли Ташевої, наразі у стратегії деокупації та реінтеграції Криму розглядаються питання використання різних асиметричних заходів, зокрема й військових елементів.

Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися,

– запевнила представниця Президента України.

Посадовиця наголосила, що, у будь-якому випадку, розраховувати передусім нині потрібно на Збройні Сили України. Вона зауважила, що для повернення територій ми використовуватимемо абсолютно всі методи, які на цей момент, як прокоментувала Ташева, "момент X", будуть необхідні для деокупації та реінтеграції українських територій.

Висловлювання інших посадовців щодо звільнення українських територій

Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN заявив, що Україна повертатиме Крим та Донбас за допомогою отриманої від західних партнерів зброї. Він зауважив, що деокупація – це стратегічна мета для України, й додав, що це відбудеться не так швидко, як би хотілось, зокрема вже на третьому етапі плану перемоги у війні проти Росії.

Категорично відкинув будь-які територіальні поступки на користь країни-агресорки й генерал-майор Дмитро Марченко. Він наголосив, що Збройні Сили України повинні безумовно деокупувати всі території нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема Донецьк, Луганськ, Херсон і Крим. Військовий підкреслив, що якщо цього не зробити під час цієї війни, то далі буде лише гірше – Росія відновить сили, скорегує тактику й нападе знову, намагаючись захопити всю Україну.

Наголосив на позиції того, що з Росією не можна "торгувати" територіями й радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він приїхав на позиції наших захисників і захисниць на Херсонщині й наголосив, що необхідно звільнити всі до останнього окуповані росіянами українські міста та села.

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