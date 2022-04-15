На подконтрольной Украине Донбасса находится около 450 тысяч населения, – Кириленко

До полномасштабного вторжения России и войны против Украины в Донецкой области постоянно проживало 1,86 млн человек.

По словам главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, сейчас на подконтрольной Украине Донбасса находится не более 450 тысяч населения, включая Мариуполь.

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Говорить о Мариуполе сложно

В то же время он сообщил, что из Мариуполя российские оккупанты депортировали около 30 – 35 тысяч человек на неподконтрольные территории или в Россию.

Но эта цифра может быть гораздо больше. Проверить и уточнить эти данные пока невозможно,

– сказал Кириленко.

Эвакуация из Донецкой области количественно ослабла из-за страха

В начале войны власти области призвали людей эвакуироваться, желающих было много. В то же время сейчас гораздо меньше людей покидают область. Причиной чаще всего есть страх.

Фактор страха у людей находится, особенно после трагедии 8 апреля на Краматорском вокзале. Но большая часть населения уже покинула территорию области и переехала в более безопасные регионы,

– рассказал Кириленко.

Власти Донбасса продолжает работать над вопросом эвакуации и коммуникации с людьми по поводу необходимости покинуть область. Жителям объясняют, что эскалация боевых действий будет однозначно, поэтому эвакуация – это о жизни и здоровье людей, их близких и родных.

Мы проанализировали ситуацию после ударов по гражданскому объекту и продолжили эвакуацию и железнодорожным транспортом с дополнительными мерами безопасности. Мы двигаемся по нескольким видам транспортов, автомобильным и железнодорожным также,

– добавил глава области.

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