За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, зараз на підконтрольній Україні Донеччині перебуває не більше 450 тисяч населення, включаючи Маріуполь.
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Говорити про Маріуполь складно
Водночас він повідомив, що з Маріуполя російські окупанти депортували близько 30-35 тисяч людей на непідконтрольні території або в Росію.
Але ця цифра може бути набагато більшою. Перевірити та уточнити ці дані достовірно поки неможливо,
– сказав Кириленко.
Евакуація з Донецької області кількісно послабилась через страх
На початку війни влада області закликала людей евакуюватись, бажаючих було багато. Водночас зараз значно менше людей залишають область. Причиною найчастіше є страх.
Фактор страху у людей присутній, особливо після трагедії 8 квітня на Краматорському вокзалі. Але більша частина населення вже покинула територію області і переїхала до більш безпечних регіонів,
– розповів Кириленко.
Влада Донеччини продовжує працювати над питанням евакуації та комунікації з людьми щодо необхідності залишити область. Мешканцям пояснюють, що ескалація бойових дій однозначно буде, тому евакуація – це про життя та здоров'я людей, їхніх близьких та рідних.
Ми проаналізували ситуацію після ударів по цивільних об'єкта та продовжили евакуацію і залізничним транспортом із додатковими заходами безпеки. Ми рухаємося кількома видами транспортами, автомобільним і залізничним також,
– додав очільник області.
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