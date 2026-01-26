Соответствующее заявление сделал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью для "Укринформа".
Актуально Продажа голосов в Верховной Раде: суд применил меры пресечения к пяти нардепам
Сколько получали нардепы за "правильный" голос?
Комментируя масштабы и регулярность таких выплат, Клименко отметил, что в первые месяцы 2022 года, сразу после вторжения России в Украину, подобная практика фактически исчезла.
Впрочем, впоследствии ее восстановили и парламентариям начали платить от одной до двух тысяч долларов за поддержку конкретных законопроектов. Со временем эти суммы выросли сначала до пяти тысяч долларов в месяц.
К тому же, по словам Клименко, в схеме также предусматривались "штрафы". Поэтому в случае нарушений размер выплат могли сократить до примерно трех тысяч долларов. Он отметил, что речь идет исключительно о тех депутатах, которым уже объявлены подозрения.
Напомним, что в конце декабря 2025 года НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которые получали взятки за голосование. Тогда подозрения вручили 5 нардепам, их получили, в частности, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Ольга Савченко.
Всего, по данным САП, в Верховной Раде IX созыва фигурантами коррупционных производств стали 41 народный депутат.
Клименко также уточнил, что за десять лет работы антикоррупционной инфраструктуры подозрения получили 79 действующих и бывших парламентариев.
Не обошли во время интервью и расследование дела "Мидас". Клименко анонсировал новые детали.
Мы активно расследуем это дело. Есть проблемы, связанные с выполнением большого количества поручений об оказании международно-правовой помощи в различных юрисдикциях, среди которых есть достаточно сложные, где быстро не удастся получить результат. Но в целом прогресс очевиден и следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать,
– пояснил он.
Отдельно он вспомнил, что в конце прошлого года правоохранители заинтересовались лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко после появления информации о возможных попытках подкупа народных депутатов в парламенте.
Какие последние новости по делу Тимошенко?
За Юлию Тимошенко недавно внесли залог в размере более 33 миллионов гривен. Как сообщает Центр противодействия коррупции, наибольшую сумму – 19 миллионов – оплатили ее однопартиец Константин Бондарев и связанные с ним Оксана Фетисова и Сергей Рабчук.
В САП уточнили, что следствие по делу Тимошенко может завершиться раньше чем через пять месяцев – при условии, что экспертные проверки не будут затягиваться. Заметим, что ее подозревают в организации схемы подкупа депутатов.