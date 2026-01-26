Соответствующее заявление сделал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью для "Укринформа".

Сколько получали нардепы за "правильный" голос?

Комментируя масштабы и регулярность таких выплат, Клименко отметил, что в первые месяцы 2022 года, сразу после вторжения России в Украину, подобная практика фактически исчезла.

Впрочем, впоследствии ее восстановили и парламентариям начали платить от одной до двух тысяч долларов за поддержку конкретных законопроектов. Со временем эти суммы выросли сначала до пяти тысяч долларов в месяц.

К тому же, по словам Клименко, в схеме также предусматривались "штрафы". Поэтому в случае нарушений размер выплат могли сократить до примерно трех тысяч долларов. Он отметил, что речь идет исключительно о тех депутатах, которым уже объявлены подозрения.

Напомним, что в конце декабря 2025 года НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которые получали взятки за голосование. Тогда подозрения вручили 5 нардепам, их получили, в частности, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Ольга Савченко.

Всего, по данным САП, в Верховной Раде IX созыва фигурантами коррупционных производств стали 41 народный депутат.

Клименко также уточнил, что за десять лет работы антикоррупционной инфраструктуры подозрения получили 79 действующих и бывших парламентариев.

Не обошли во время интервью и расследование дела "Мидас". Клименко анонсировал новые детали.

Мы активно расследуем это дело. Есть проблемы, связанные с выполнением большого количества поручений об оказании международно-правовой помощи в различных юрисдикциях, среди которых есть достаточно сложные, где быстро не удастся получить результат. Но в целом прогресс очевиден и следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать,

– пояснил он.

Отдельно он вспомнил, что в конце прошлого года правоохранители заинтересовались лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко после появления информации о возможных попытках подкупа народных депутатов в парламенте.

