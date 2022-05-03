В Подмосковье пылало издательство "Просвещение", которое хочет убрать Украину из учебников

В ночь со 2 на 3 мая загорелся склад издательства "Просвещение" в Подмосковье. Пылало почти 34 тысячи квадратных метров склада.

Известно, что на этих складах хранили печатную продукцию. Пожар россиянам удалось локализовать лишь примерно в 4 утра. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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В то же время ликвидировали возгорание только под утро. Сейчас информации о пострадавших нет.

Пожарные прибыли слишком поздно

Склад "Просвещение" размещен на Кудиновском шоссе в округе Богородский. Пожарные приехали уже тогда, когда пламя полностью охватило здание. В течение локализации пожара прибывало все больше спасателей и в целом их количество достигло 100 человек.

Там провалилась крыша. Все, что было на складе – сгорело.

Это издательство хотело убрать упоминания об Украине из учебников

В апреле руководство издательства "Просвещение" приказало своим сотрудникам "свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках".

Россияне планируют убрать из школьных книг все, что может напомнить об Украине. Дошло до того, что один из учебников хотят выпускать без фамилии автора на обложке, ведь он является гражданином Украины.

Пожар на складе неподалеку от Москвы / Фото Mash и скриншоты

Загадочные пожары и "хлопки" в России: последние события

В российском Белгороде несколько дней подряд что-то "хлопает". 1 мая горели резервуары с топливом и были слышны взрывы. Впоследствии оказалось, что горят помещения, принадлежащие Минобороны России. Многочисленные звуки хлопков могли выдавать боеприпасы.

2 мая тоже произошел крупный пожар недалеко от города – люди посреди дня слышали взрывы, после чего увидели огромный столб дыма. В тот же день в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами.

3 мая звуки, которые похожи на взрыв, слышали в центре Белгорода. Звук был громким, поэтому сработали сигнализации автомобилей.

2 мая масштабный пожар произошел на Пермском пороховом заводе. Двое работниц погибли, а еще одна пострадала.

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