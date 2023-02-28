Упал рядом с объектом "Газпрома": еще один "беспилотник" был замечен в Подмосковье

"Падение" беспилотника произошло сегодня, 28 февраля. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Кстати Санкт-Петербург закрывал небо: в России уже начали оправдываться "тренировками"

По предварительной информации, в Коломенском районе Подмосковья якобы "упал беспилотник". Объект был обнаружен в нескольких метрах от территории газовой компрессорной станции – объекта, принадлежащего "Газпрому".

О принадлежности "упавшего" в Подмосковье дрона пока информации нет.

Кстати, накануне минобороны России заявило, что Украина якобы "совершила атаки беспилотниками" на инфраструктурные объекты на территории страны-агрессорки.



Россияне показали фото с места "падения" БПЛА в Подмосковье / росСМИ

Другие подобные случаи в России

28 февраля в минобороны России также заявили, что ночью ВСУ якобы "попробовали применить беспилотники" в Краснодарском крае и Адыгее. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы их "ликвидировали".

Также в ведомстве сообщили, что один из "беспилотников" на юге России "упал в поле", а другой якобы "отклонился от траектории и не попал в инфраструктуру".

Кроме того, 28 февраля россияне заявили, что в республике Адыгея упал "неизвестный летательный аппарат". В результате этого есть разрушения.

Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что "неизвестный объект" упал в поселке Новое Гиагинского района. В настоящее время на месте работает следственная группа.

Кстати, в российском Санкт-Петербурге 28 февраля вводили план "Ковёр" из-за неизвестного объекта в воздухе.

СМИ утверждали, что неизвестный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Петербурга.