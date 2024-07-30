Можно ли избежать поднятия налогов в Украине?

На это есть только один неприятный ответ – нет, нельзя. Неприятный, потому что никто не любит платить налоги. Это вообще не естественно – любить платить налоги. Особенно никто не любит, когда налоги растут, по крайней мере среди тех, кто их действительно платит. При этом, повышение налогов вредит экономике. Поэтому как ни смотри, а повышение налогов – вещь неприятная и непопулярная.

Экономическое чудо в Украине

В Украине с начала войны возникла уникальная ситуация. До сих пор не были повышены налоги.

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В начале войны даже делались налоговые льготы. Такое случилось впервые в истории человечества. Когда страна находится в войне, причем в такой масштабной войне, которая затрагивает всю территорию и требует мобилизации, а в стране не повышаются налоги. Так не бывает, потому что война это дорого. Очень дорого. Она всегда сопровождается повышением налогов.

Даже в России сейчас наблюдается самый большой в истории рост налогов. Хотя мы все привыкли верить, что у России есть какие-то бесконечные ресурсы.

Но в Украине случилось чудо благодаря деньгам наших западных партнеров. Удар по экономике был гораздо меньший. Он был амортизирован. Была сохранена макроэкономическая стабильность. Люди начали воспринимать это как данность. Что можно иметь войну и низкую инфляцию. Что можно иметь войну и экономику в тылу, которая почти не отличается от того, что было до войны. Что можно иметь войну и не иметь повышения налогов. Аномалия стала восприниматься как норма.

Поэтому когда пришло время повышать налоги, общество оказалось к этому не готовым. Хотя, например, если бы такие шаги были сделаны в первые недели войны, они были бы восприняты с пониманием.

Почему пришло время увеличивать налоги

Потому что война это дорого. Денег для финансирования армии не хватает. Наши западные партнеры в своей финансовой поддержке имеют одно простое правило – их деньги идут на все, кроме финансирования обороны. Вся социалка, все зарплаты чиновникам – это все деньги наших партнеров. Поэтому, кстати, нельзя забрать деньги у чиновника с зарплаты и передать военному. Нельзя, даже если бы это имело смысл.

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В начале года, испытывая дефицит боеприпасов, правительство потратило на импорт вооружений больше денег, чем закладывал в бюджет. Теперь оно столкнулось с проблемой, что денег может не хватить даже на зарплаты военным. Вряд ли страна, которая находится в состоянии войны, может себе это позволить, аргументируя это тем, что это повредит бизнесу в тылу.

Каждый раз в такие моменты надо спрашивать себя, а какой там бизнес-климат в Мариуполе или Бахмуте? Можно ли избежать поднятия налогов?

Часто можно услышать, что есть теневая экономика, есть таможня, есть много злоупотреблений при расходах государственных денег. И это правда. Это все есть. А вот чего нет, так это волшебной кнопки, нажав которую, можно с 1 сентября остановить коррупцию или получить реформированную таможню. Любые изменения, которые могут привезти к увеличению доходов бюджета путем уменьшения коррупции должны быть системными, а результат от них будет за 2 – 3 года. Так это работает. К сожалению. Хотя очень бы хотелось.

Значит ли это, что не надо реформировать налоговую или таможню? Нет. Надо. Причем, для увеличения доверия между обществом и властью, между бизнесом и чиновниками, неизбежное поднятие налогов должно сопровождаться системными шагами по реформированию налоговой и таможни, по уменьшению давления на бизнес.

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Однако надо понимать, что эти шаги никак не отменят необходимость нахождения средств для финансирования армии здесь и сейчас. Просто надо демонстрировать политическую волю для изменений, надо демонстрировать, что удар идет не только по бизнесу. Надо сделать уже сейчас те шаги, которые уменьшат потребности в дополнительному повышению налогов за 2 – 3 года. Причем ничего придумывать не надо – все шаги уже давно прописаны в программе МВФ.

Какие налоги следует повышать

Именно повышение налогов является неотвратимым. Вопрос здесь лишь в том, какие именно налоги должны быть повышены. Бизнес очень удивился, когда налоговое давление на него выбрали как базу для поступлений бюджета, когда увидели значительный рост военного сбора и, фактически, налог на оборот, вместо простого увеличения НДС. Это задело бы всех, но равномерно и не было бы исключительно давлением на "светлый бизнес".

Что серые дельцы, что люди из прозрачной части экономики – все тратят средства. Тратя их, платят НДС пропорционально собственному потреблению. В результате, чем больше вы тратите, тем больше вы платите. Что является справедливым. А вот военный сбор будут платить больше те, кто и так уже является честным налогоплательщиком. Что является не очень справедливым.

Когда государство просит затянуть пояса, то люди должны особенно обращать внимание на вопрос справедливости. Да, во время войны нельзя избежать затягивания поясов. Но можно избежать откровенной несправедливости.

Синхронизация давно назревших реформ, которые нужно было делать 2, 5, 7, 15 лет назад, и поднятие налогов – могут стать демонстрацией того, что власть понимает важность справедливости.