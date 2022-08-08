россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС, – Подоляк

Оккупанты заявили, что заминировали Запорожскую АЭС в Энергодаре. Это самая большая атомная электростанция в Европе.

Советник руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка заявил, что россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. Оккупанты хранят снаряды в цехах станции и угрожают все взорвать и оставить "выжженную землю".

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"Европа сидит на пороховой бочке. Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBSNews?", – написал Подоляк.

Обстрелы АЭС

российские убийцы 5 августа обстреляли Запорожскую АЭС. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что было 3 попадания возле промышленной площадки. Известно, что повреждена высоковольтная линия связи автотрансформатора ЗАЭС. К счастью, не зафиксировали выброс радиоактивных веществ.

Повторно оккупанты били по ЗАЭС вечером 6 августа. В этот раз попали вблизи контейнеров отработанного ядерного топлива. В Энергоатоме считают, что захватчики целились именно по 174 контейнерам, которые стоят под открытым небом. В каждом из них по 24 сборника отработанного ядерного топлива.

В результате атаки 6 августа россияне повредили 3 датчика радиационного мониторинга. Кроме того, уничтожили 800 квадратных метров окон.

Заметьте ЗАЭС связана с Украиной только одной линией, это очень опасно, – "Энергоатом"

Угрозы от оккупантов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии, командующий гарнизоном ЗАЭС Валерий Васильев назвал захватчиков в Энергодаре "воинами-освободителями, не имеющими другого пути". Он заверил, что росармия готова к подрыву ЗАЭС.

"Здесь будет либо российская земля – либо выжженная пустыня", – подчеркнул оккупант.

Обратите внимание – что россияне делают на ЗАЭС: смотрите видео