Подоляк объяснил, как Россия открыто убивает переговорный процесс с Украиной

Михаил Подоляк рассказал, как Россия открыто убивает переговорный процесс с Украиной. Представители переговорной группы страны-оккупантки открыто предлагают украсть часть украинской территории.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил: кто же тогда действительно убивает переговорный процесс. О чем вообще можно договариваться, если Россия продолжает убивать.

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Представители российской переговорной группы открыто предлагают украсть часть территории и присоединить ее к России. Так кто же на самом деле убивает переговорный процесс? И о чем можно договариваться, если Россия снова доказывает свою неадекватность, продолжая воровать и убивать,

– заявил Подоляк.

"Украина публично умножила Россию на ноль"

Подоляк рассказал, что за три месяца войны Украина буквально умножила Россию на ноль . Все произошло публично, потому репутация страны-оккупантки буквально разрушена.

Советник руководителя ОП добавил, что многие годы Россия пыталась создать себе образ милитарного государства. Предполагалось, что ее будут бояться и будут идти на встречу. Россия не гнушалась ничем, чтобы показать, что она вроде бы действительно может "прийти и поставить, как говорили в ней, всех на колени".

Однако все пошло не по плану.

"Мы их репутацию умножили на ноль. И это большое уважение Украине за то, что мы сделали это публично. Россию нужно умножать на ноль только публично", – добавил Подоляк.

Украина получит все необходимое оружие

Подоляк заявил, что Украина получит все необходимое оружие . В то же время, это может произойти не так быстро, как хотелось бы. По словам советника руководителя ОП, это плохо, потому что Украина нуждается в оружии как можно скорее. В то же время необходимо оружие поступит, ведь есть консенсус антироссийский и проукраинский в политически военных элитах Запада.

Украина будет воевать до победного конца

Подоляк подчеркнул, что Украина будет воевать с Россией до победного конца . Мир должен быть единым, ведь в противном случае его ждут негативные последствия. Человечество могло бы говорить о цивилизационном прогрессе. Однако "из русского средневекового лагеря с вертухаями снова выполз людоед с глазами, в которых пустота и ненависть".

"Украина будет воевать с Россией до победного конца. У нас нет других вариантов", - подчеркнул Подоляк.

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