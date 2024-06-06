Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что нужно в полном объеме переносить войну на территорию России.
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Почему нужно бить по России
Как отметил Подоляк, Россия пытается подать себя как "монстра". Поэтому там постоянно рассказывают о каких-то "красных линиях" и "катастрофических последствиях" от ударов. Но на самом деле Россия – жалкая, ничтожная страна с большой территорией и ресурсами.
Россия всегда была на понтах. Там "у нас есть красные линии" и так далее. Но когда ты начинаешь объективно относиться к ней и паритетно наносить удары, то выясняется, что это – "колосс", который можно сломать,
– сказал Подоляк.
В странах Запада увидели, что Россия буквально размещает артиллерию на приграничных территориях и стреляет по мирной Сумщине, Харьковщине и т.п. Они это делают особенно нагло, зная, что ответ не прилетит. А вот теперь он таки прилетит. Страны Запада увидели, что нельзя давать возможность России безнаказанно обстреливать гражданских и готовить новые наступления.
Этот постепенный нонсенс стал понятным для представителей политических элит других стран. Они понимают – война такого типа не может закончиться определенным компромиссом путем Украины. Война такого типа не может вестись непаритетно и непараллельно. Россия же хотела войну. Она ее автор. В международном праве четко написано, что страна-агрессор должна быть полностью загружена войной на своей территории. Давайте ее загрузим войной на ее территории,
– подчеркнул Подоляк.
Удары по России: кратко
- Соединенные Штаты разрешили Украине бить по России американским оружием. Это касается пока только приграничных территорий. В частности сюда входит и Север, откуда оккупанты обстреливают Сумщину.
- СМИ предполагали, что Франция могла дать разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты SCALP для ударов по России. Однако пока что официального разрешения нет.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты не должны делать ограничения на удары по России. Важно дать Украине оружие, которое позволит защитить себя.