Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что нужно в полном объеме переносить войну на территорию России.

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Почему нужно бить по России

Как отметил Подоляк, Россия пытается подать себя как "монстра". Поэтому там постоянно рассказывают о каких-то "красных линиях" и "катастрофических последствиях" от ударов. Но на самом деле Россия – жалкая, ничтожная страна с большой территорией и ресурсами.

Россия всегда была на понтах. Там "у нас есть красные линии" и так далее. Но когда ты начинаешь объективно относиться к ней и паритетно наносить удары, то выясняется, что это – "колосс", который можно сломать,

– сказал Подоляк.

В странах Запада увидели, что Россия буквально размещает артиллерию на приграничных территориях и стреляет по мирной Сумщине, Харьковщине и т.п. Они это делают особенно нагло, зная, что ответ не прилетит. А вот теперь он таки прилетит. Страны Запада увидели, что нельзя давать возможность России безнаказанно обстреливать гражданских и готовить новые наступления.

Этот постепенный нонсенс стал понятным для представителей политических элит других стран. Они понимают – война такого типа не может закончиться определенным компромиссом путем Украины. Война такого типа не может вестись непаритетно и непараллельно. Россия же хотела войну. Она ее автор. В международном праве четко написано, что страна-агрессор должна быть полностью загружена войной на своей территории. Давайте ее загрузим войной на ее территории,

– подчеркнул Подоляк.

Удары по России: кратко