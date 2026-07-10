Балистика с ходу: в администрации Зеленского рассказали, на что рассчитывает Путин, нанося удары по Украине

Россия пытается усилить баллистические удары по Украине, не дожидаясь накопления больших запасов ракет. В Кремле рассчитывают воспользоваться моментом, когда у партнеров физически ограничено количество средств для перехвата таких целей.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин выбрал такую тактику и что может остановить производство российских ракет быстрее, чем длительное наращивание запасов противоракет.

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Путин наносит удары баллистическими ракетами с ходу

Россия понимает, что противоракетных средств для сбивания баллистических ракет в мире физически немного, поэтому пытается использовать этот дефицит. Кремль может не дожидаться накопления больших запасов, а запускать по Украине те баллистические ракеты, которые уже имеются в наличии. Такая тактика призвана создать постоянное давление на украинскую ПВО и на партнеров, которые не успевают быстро удовлетворить потребность в перехватчиках.

Это Путин, он паникует, и эта стратегия еще некоторое время будет работать,

– отметил Подоляк.

Проблема не только в количестве ракет PAC-3 для Patriot, производство которых требует времени. Более быстрый путь для партнеров – перекрыть России доступ к компонентам, без которых она не может производить "Калибры", "Искандеры", "Цирконы", "Ониксы" и "Кинжалы". Речь идет о микрочипах и другой электронике, которая попадает в Россию через посредников.

Россия не производит "Калибры", "Искандеры", "Цирконы", "Ониксы" и "Кинжалы" из собственных материалов,

– подчеркнул советник ОП.

По его словам, большинство критически важных элементов для этих ракет происходит из Северной Америки и Европы, а не из Китая. Поэтому вопрос заключается не только в том, чтобы наращивать производство противоракет, но и в том, чтобы быстро прервать цепочки поставок, которые позволяют России продолжать геноцидальные удары по Украине.

Запад может перекрыть России поставки ракетных компонентов

Наращивание производства противоракет необходимо, но это долгий процесс. Более быстрый вариант – наносить удары по самой цепочке российского производства баллистических и крылатых ракет. Если Россия не будет получать микрочипы, электронику и другие критически важные компоненты, количество ракет, которыми она проводит атаки на Украину, можно существенно сократить.

Можно приступить здесь и сейчас к блокированию возможности России получить компоненты для производства тех же "Искандеров-М", которыми они из Брянска атакуют нас,

– пояснил Подоляк.

Речь идет не о Китае, поскольку ключевая электроника для таких ракет производится в Северной Америке, Соединенных Штатах и Европе. Компании-производители, посредники, страны транзита и схемы поставок известны, поэтому партнеры могут работать не только над усилением ПВО, но и над перекрытием каналов, позволяющих России восстанавливать запасы ракет.

Понятно, какие компании-производители, какие компании-поставщики, через каких посредников они работают, через какие страны. Все это можно остановить достаточно быстро,

– подчеркнул советник ОП.

Если партнеры не могут быстро изготовить необходимое количество противоракет, они могут уменьшить количество самих российских ракет. Это важно не только для Украины, ведь оружие, которое Россия сегодня запускает по украинским городам, завтра может быть использовано и против европейских стран.

Подоляк объяснил тактику Путина в отношении баллистических ракет: смотрите видео