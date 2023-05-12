"Те, кто в Кремле, закончат плохо": у Зеленского объяснили, что имел в виду президент

Президент Владимир Зеленский убежден, что кремлевские чиновники закончат плохо и, вероятно, не своей смертью. В Москве такие слова главы государства вызвали изрядную истерику.

В эфире национального телемарафона советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что слова Владимира Зеленского о конце высшего российского руководства – это не угрозы. Ведь это уже российская традиция – "убирать свидетелей".

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Хотелось бы увидеть Путина и Ко на скамье подсудимых

Михаил Подоляк отметил, что когда война закончится победой Украины, все виновники и организаторы агрессии против Украины будут отвечать за совершенное. Однако у России уже есть своеобразная традиция – при приближении рокового конца убирать "свидетелей", независимо от их статуса и должности. Потому и советник главы ОП убежден, что не все виновники войны доживут до трибунала.

В то же время Подоляк выразил надежду, что все же Путин и Ко как организаторы войны против Украины доживут до трибунала и будут отвечать за все содеянное, ведь это будет хороший опыт для истории.

Однако советник главы ОП отметил, что поскольку российское руководство обезьяна Третий Рейх, то и Путин может повторить судьбу Гитлера.

Как можно достичь мира в Украине

Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года за неделю до капитуляции Германии во Второй мировой войне.

О конце кремлевской верхушки Владимир Зеленский сказал в интервью изданию BBC. В нем же президент отметил, что Россия понимает только язык силы поэтому мир возможен только по результатам на поле боя.

В этом же интервью глава нашего государства объяснил, почему украинские войска не могут начать широкомасштабные контрнаступательные операции уже сейчас.

По словам Зеленского, Украине нужно больше времени на это. К тому же, мы еще не получили в полном объеме обещанное оружие от Запада.