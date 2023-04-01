У Зеленского оценили шансы Паши "Мерседеса" затянуть дело и допустили реакцию России

В Офисе Президента убеждены, что представители УПЦ МП постараются затянуть дело в отношении Паши "Мерседеса". Однако вряд ли им удастся достичь желаемого, уверяют в Зеленском.

О деле Паши "Мерседеса" высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как Подоляк отреагировал на дело о Паше "Мерседеса"

Подоляк выделил три составляющие, которые будут использовать УПЦ МП по делу против Паши "Мерседеса". Первая, по мнению советника ОП, – это юридическая составляющая.

Он подчеркнул, что, безусловно, эту стратегию попытаются использовать. Однако это уже не поможет, уверен Подоляк.

Правительство делает нужно работу. То есть линия министерства культуры, которая четко фиксирует, что договор не будет работать с УПЦ МП. Есть доказательства, которые дает СБУ, она будет их увеличивать. Это не только в отношении Павла Лебедя, но и других руководителей УПЦ МП,

– сказал он.

Подоляк убежден, что эта юридическая составляющая будет четко и быстро доказана. Поскольку у общества есть недоверие к УПЦ МП.

Вторая составляющая – информационная. Подоляк отметил, что Россия говорит эту тему в своих медиа постоянно, чтобы показать, что "происходит нарушение павлей и свободы совести".

Нет, это о национальной безопасности. Представители УПЦ МП всегда поддерживали российскую агрессию в Украине,

– подчеркнул он.

В заключение он добавил, что государство не вмешивается в вопрос веры. "В Украине должна быть одна поместная церковь, которая таковой и будет", – сказал он.

Что известно о деле