Про справу Паші "Мерседеса" висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Як Подоляк відреагував на справу щодо Паші "Мерседеса"

Подоляк виокремив три складові, які буде використовувати УПЦ МП у справі проти Паші "Мерседеса". Перша, на думку радника ОП – це юридична складова.

Він наголосив, що безумовно цю стратегію спробують використати. Однак це вже не допоможе, переконаний Подоляк.

Держава робить необхідно роботу. Тобто є лінія міністерства культури, яка чітко фіксує, що договір не буде працювати з УПЦ МП. Є докази, які надає СБУ, вона буде їх збільшувати. Це не тільки щодо Павла Лебедя, але й до інших очільників УПЦ МП,

– сказав він.

Подоляк переконаний, що ця юридична складова буде чітко та швидко доведена. Оскільки у суспільства є недовіра до УПЦ МП.

Друга складова – інформаційна. Подоляк зазначив, що Росія говорить цю тему у своїх медіа постійно, аби показати, що "відбувається порушення пав та свободи совісті".

Ні, це про національну безпеку. Представники УПЦ МП завжди підтримували російську агресію в Україні,

– наголосив він.

На останок він додав, що держава не втручається в питання віри. "В Україні має бути одна помісна церква, яка такою і буде", – сказав він.

Що відомо про справу