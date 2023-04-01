Про справу Паші "Мерседеса" висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Як Подоляк відреагував на справу щодо Паші "Мерседеса"
Подоляк виокремив три складові, які буде використовувати УПЦ МП у справі проти Паші "Мерседеса". Перша, на думку радника ОП – це юридична складова.
Він наголосив, що безумовно цю стратегію спробують використати. Однак це вже не допоможе, переконаний Подоляк.
Держава робить необхідно роботу. Тобто є лінія міністерства культури, яка чітко фіксує, що договір не буде працювати з УПЦ МП. Є докази, які надає СБУ, вона буде їх збільшувати. Це не тільки щодо Павла Лебедя, але й до інших очільників УПЦ МП,
– сказав він.
Подоляк переконаний, що ця юридична складова буде чітко та швидко доведена. Оскільки у суспільства є недовіра до УПЦ МП.
Друга складова – інформаційна. Подоляк зазначив, що Росія говорить цю тему у своїх медіа постійно, аби показати, що "відбувається порушення пав та свободи совісті".
Ні, це про національну безпеку. Представники УПЦ МП завжди підтримували російську агресію в Україні,
– наголосив він.
На останок він додав, що держава не втручається в питання віри. "В Україні має бути одна помісна церква, яка такою і буде", – сказав він.
Що відомо про справу
- СБУ підозрює Пашу "Мерседеса" у порушенні рівноправності громадян, а також у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України.
- Зазначимо, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.
- Вручення підозри Паші "Мерседесу" потрапило на відео – дивіться за посиланням.