"Эфир из Крыма за 6 месяцев": Подоляк заткнул Медведева, попытавшегося его "напугать"

У заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева сильно пригорело одно место от заявления советника Офиса Президента Михаила Подоляка. Последний пообещал выйти в украинский эфир из Ялты через полгода.

Приспешник Владимира Путина решил нагадить на просторах твиттера, сообщает 24 канал. Там Дмитрий Медведев цинично написал, что якобы может организовать видеовключениями из СИЗО Ялты.

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Подоляк предлагает провести в Ялте суд над оккупантами

"Украинские курильщики продолжают мечтать прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи с "Лефортово", – заявил Медведев.

Михаил Подоляк в твиттере лаконично ответил на выпад главы Совета Безопасности России. Он заявил, что в Ялте необходимо провести суд над российскими военными преступниками, чтобы вынудить Россию уважать международное право.

Следственный изолятор города Ялта – отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом. Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право, как суд в месте, где была основана современная ООН,

– написал советник ОП.

Что Подоляк сказал об освобождении Крыма

Михаил Подоляк заявил, что через полгода украинские военные освободят временно оккупированный Крым. Советник ОП отметил, что через 6 месяцев поедет на набережную Ялты и выйдет в эфир.

Он подчеркнул, что все россияне покинут Крым, "потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить".

По словам советника главы ОП, Крым обязан быть освобожден военным путем. Подоляк подчеркнул, что Украина должна деоккупировать всю территорию, чтобы не допустить реванш российских сил.

За возвращение Крыма военным путём выступает и президент Владимир Зеленский. Глава государства ответил на опасения Запада, что освобождение Крыма приведет к ядерной войне. Зеленский заявил, что готов рассмотреть предложения по освобождению Крыма, если таковые будут.

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