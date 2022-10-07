Как это остановить, – Подоляк возмутился лицемерием Меркель, которая не видит "крепкого мира" без России

Российские солдаты продолжают отступать на фронте, поэтому в Кремле активизировались разговоры о переговорах. Этому подыгрывает бывший канцлер Германии Меркель, однако в Офисе Президента ей уже ответили.

Ангела Меркель убеждена, что угрозы России нужно воспринимать всерьез и мира без государства-террориста достичь невозможно. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал об абсурдности этих нарративов.

Читайте также Украина не будет вести переговоры с Путиным: Яковина объяснил, почему это правильное решение

Реакция Подоляка на заявления Меркель

По словам представителя ОП, призывы к миру от России являются проявлением лицемерия. Нельзя сначала осуществлять геноцид мирных граждан Украины, а потом садиться за стол переговоров, как ни в чем не бывало.

Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП (оружием массового поражения – 24 канал), если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все ясно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит, что без России не будет крепкого мира,

– написал Подоляк.

Также он задал риторический вопрос о том, как остановить разговоры о переговорах с Россией.

Циничные заявления Матвиенко о переговорах

Глава Федерального собрания России Валентина Матвиенко призвала Киев начать диалог о мире. Соответствующее заявление она сделала на 8-м саммите глав Парламентов G20 в Индонезии. Представительница страны-террориста "убеждена", что парламенты России и Украины смогут понять друг друга и договориться.

Читайте также Россия предлагает не переговоры, а ультиматум, – Подоляк объяснил позицию Зеленского

На лицемерные слова Матвиенко отреагировала заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Она подчеркнула, что никто переговоров вести не будет с теми, кто проголосовал за аннексию украинских территорий и оправдывает другие военные преступления России.

Также на это ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он констатировал, что Украина начнет диалог только с новыми властями России.

Достойно внимания – Матвиенко хочет переговоров: смотрите видео