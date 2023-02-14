Это не 2014 год, россияне должны бояться ехать на оккупированные территории, – Подоляк

Россия запланировала программу для так называемых управленцев, работающих на недавно оккупированных территориях Украины. Это абсолютно ничего не значит. Вся оккупационная инфраструктура будет уничтожена.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, основной "механизм", который поможет предотвратить освоение оккупированных территорий – это Вооруженные Силы Украины.

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Конечно, Украина может потребовать соответствующих резолюций от международного сообщества. Но в условиях интенсивной войны самый эффективный "механизм" на этом направлении – это ВСУ.

Россияне должны бояться ехать на оккупированную территорию

Как отметил Подоляк, Украина должна максимально жестоко уничтожать всю оккупационную инфраструктуру, которая находится на наших территориях. Неважно, что Россия планирует или думает там делать. Коллаборанты и другие приспешники россиян потихоньку заканчивают свое физическое существование.

Все очень просто – Россия должна бояться Украины. Россияне должны бояться ехать на оккупированные территории Украины. Они должны понимать, что это не 2014 год. Не будет такого, что ты приехал в Крым, захватил чужой бизнес или стал его администрировать. Делаешь карьеру, пьешь вино и наслаждаешься жизнью,

– подчеркнул Подоляк.

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И гражданские россияне, и военные должны осознавать просто правило – приехал на оккупированную территорию – будешь уничтожен. Главная задача Украины – максимальное уничтожение оккупационной инфраструктуры, включая разных субъектов, которые занимаются оккупацией

Россияне должны бояться слова "Украина". Иначе они не дадут нам жить. Будут постоянно провокации на разных уровнях, ожидание войны, постоянная жизнь в состоянии полуэкономики, полуполитики. Мы не сможем построить полноценное государство, пока у нас будет что-то оккупированное,

– подчеркнул Подоляк.

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