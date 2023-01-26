Еще ряд таких атак может быть, – Подоляк о последнем обстреле Украины

В ночь на 26 января российские захватчики атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. А уже к утру запустили крылатые ракеты. Такие массированные удары будут продолжаться аж до победы Украины. Россия не изменится.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, ничего нового не произошло. Российские захватчики продолжают атаковать украинскую энергетику и буквально терроризировать мирное население.

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Должны понимать это. И международные партнеры тоже это понимают по тому, что мы видим, по передаче оружия. Все понимают тактику России. И никто принципиально не реагирует на заявления России. К сожалению, еще некоторое время это будет продолжаться. И будем говорить об атаках дронами и крылатыми ракетами. Еще ряд таких атак может быть,

– заметил Подоляк.

Он подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что до конца войны в Украине не будет спокойно. Нужно максимально внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.

Вряд ли тактика россиян изменится. Они и дальше будут продолжать заниматься терроризмом и атаковать Украину всеми средствами, которыми только смогут.

Использовали ли оккупанты иранские ракеты во время утреннего удара

Российские пропагандисты начали рассказывать, что во время массированного ракетного удара 26 января впервые использовали иранские баллистические ракеты. Подоляк призвал подождать с преждевременными выводами.

Украинская разведка и другие эксперты четко изучают эту ситуацию. Они подтвердят, если это действительно произошло.

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Россия действительно ведет крайне интенсивные переговоры с Ираном по обмену самолетов, технологий, в том числе ядерных, и денег в обмен на конкретные баллистические ракеты. Россия уже использовала ряд экспериментальных ракет С-400 по Киеву. Надо дождаться экспертной оценки новой атаки на Киев,

– заметил Подоляк.

Не стоит доверять российским пропагандистам, ведь эти "резиновые рты" часто врут и распространяют разную дезинформацию.

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