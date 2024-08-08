У Зеленского рассказали, что происходит в России из-за "прорыва" границы

Путин уделил немного внимания ситуации в Курской области на встрече с членами российского совбеза. Миф о "монструозности" России продолжает разваливаться.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что сейчас представители режима буквально "прячут свои страхи и переживания в подсознательное". Когда-то все это накопится – и разорвет Россию.

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Режим Путина не готов к тому, что мир изменился

Как отметил Подоляк, россияне не готовы к тому, что они не могут воевать "как себе захотят, а другие не могут заходить на российскую территорию".

Они не готовы к жизни в новом мире, где нет больше красных линий. Где к вашей милитарной составляющей не относятся с уважением. Вы – никто. Они к этому еще не привыкли. И поэтому они будут и в дальнейшем прятать свои переживания. Это все только будет накапливаться. Вы будете видить все больше мрачных лиц, которые потом из невроза перейдут в состояние сложной психической болезни. Это хорошо, потому что она будет направлена на внутренний разрыв,

– сказал Подоляк.

Путинский режим хотел удержаться на плаву через внешнюю экспансию. Они не генерируют добавленную стоимость для своей страны. Там создали ситуацию, когда две трети населения живет в лагерях. А одна третья может строить карьеру и зарабатывать.

Это – система, которая построена на разногласиях. Она функционировала через прямые запреты и убийства оппонентов. Параллельно всегда шли мифы о том, что Россия – чрезвычайно мощная страна.

Путинский режим в шоке от того, что происходит в России. Оказалось, что территория не является неприкосновенной. Красных линий нет, а Путин не является "гениальным стратегом". Историческую репутацию, концепцию милитарной доминанты, российский ВПК – все это он "обнулил",

– подчеркнул Подоляк.

Путин помог осуществить разрастание НАТО. Европа поняла, что надо перестроить пространство безопасности. Украина усилила свою субъектность. А другие страны бывшего СССР, вроде Армении, все больше осознают собственную субъектность. Есть и другой пример – Грузия. Но вполне вероятно, что со временем там снова изменится курс из-за разногласий людей и правительства.

Путин – человек с очень ограниченными интеллектуальными способностями. Он вообще не владеет логикой как инструментарием. Поэтому накопление разногласий и травматические прецеденты, которые они видят в Курской области, приведут к внутреннему разрыву. Надо только этого дождаться,

– заметил Подоляк.