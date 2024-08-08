Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що зараз представники режиму буквально "ховають свої страхи та переживання в підсвідоме". Колись усе це накопичиться – і розірве Росію.

До теми Путіну не повідомили про можливе вторгнення в Курськ, хоча розвідка знала про це, – Bloomberg

Режим Путіна не готовий до того, що світ змінився

Як наголосив Подоляк, росіяни не готові до того, що вони не можуть воювати "як собі захочуть, а інші не можуть заходити на російську територію".

Вони не готові до життя в новому світі, де немає більше червоних ліній. Де до вашої мілітарної складової не ставляться з повагою. Ви – ніхто. Вони до цього ще не звикли. І тому вони будуть і надалі ховати свої переживання. Це все тільки накопичуватиметься. Ви будете бачите все більше похмурих облич, які потім з неврозу перейдуть у стан складної психічної хвороби. Це добре, бо вона буде направлена на внутрішній розрив,

– сказав Подоляк.

Путінський режим хотів втриматися на плаву через зовнішню експансію. Вони не генерують додану вартість для своєї країни. Там створили ситуацію, коли дві треті населення живе в таборах. А одна третя може будувати кар'єру та заробляти.

Це – система, яка побудована на розбіжностях. Вона функціонувала через прямі заборони та вбивства опонентів. Паралельно завжди йшли міфи про те, що Росія – надзвичайно потужна країна.

Путінський режим в шоці з того, що відбувається в Росії. Виявилося, що територія не є недоторканною. Червоних ліній немає, а Путін не є "геніальним стратегом". Історичну репутацію, концепцію мілітарної домінанти, російський ВПК – все це він "обнулив",

– підкреслив Подоляк.

Путін допоміг здійснити розростання НАТО. Європа зрозуміла, що треба перебудувати безпековий простір. Україна посилила свою суб'єктність. А інші країни колишнього СРСР, як от Вірменія, все більше усвідомлюють власну суб'єктність. Є й інший приклад – Грузія. Але цілком ймовірно, що з часом там знову зміниться курс через розбіжності людей та уряду.

Путін – людина з дуже обмеженими інтелектуальними здібностями. Він взагалі не володіє логікою як інструментарієм. Тому накопичення розбіжностей та травматичні прецеденти, які вони бачать у Курській області, приведуть до внутрішнього розриву. Треба тільки цього дочекатися,

– зауважив Подоляк.

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