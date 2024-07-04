Считает себя очень влиятельным, – Подоляк разнес заявление Карлсона об интервью с Зеленским

Никакой договоренности с Такером Карлсоном об интервью с Владимиром Зеленским не было. Это была определенная манипуляция.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что тут вообще не о чем говорить. Никаких договоренностей об интервью с Такером Карлсоном не было.

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Почему Карлсон заговорил об интервью

Как отметил Подоляк, это – обычная технология. Он считает себя чрезвычайно влиятельным человеком, который может надавить и получить то, что захочет.

С точки зрения Карлсона мне эта технология понятна. Ты считаешь себя мощным и влиятельным блогером, который имеет существенные влияния на определенные электоральные аудитории. И ты делаешь такое публичное информационное сообщение, что якобы договорился. Теперь ты ожидаешь, что тебе позвонят и скажут: "Давайте тогда что-то делать",

– сказал Подоляк.

Зеленский дает достаточно много интервью для американской аудитории. Их транслируют на разных медийных площадках. Некоторые работают на демократов, некоторые – на республиканцев. От CNN до Fox News.

По мнению Подоляка, сейчас и в Демократической, и в Республиканской партиях осознают, насколько угрожающей является Россия. Если она не проиграет, тогда будет перестроена система глобальной безопасности. И это будет болезненным ударом для США.

Думаю, в Америке есть полное понимание, что это за война; кто является агрессором; почему эта агрессивная война России продолжается; какие есть риски для Америки, если эта война будет неправильно финализирована, а будет частично финализирована, как это было в 2014 году,

– подчеркнул Подоляк.

Заявление Карлсона об интервью с Зеленским: кратко