Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що тут взагалі немає про що говорити. Жодних домовленостей про інтерв'ю з Такером Карлсоном не було.

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Чому Карлсон заговорив про інтерв'ю

Як наголосив Подоляк, це – звичайна технологія. Він вважає себе надзвичайно впливовою людиною, яка може натиснути і отримати те, що захоче.

З точки зору Карлсона мені ця технологія зрозуміла. Ти вважаєш себе потужним та впливовим блогером, який має суттєві впливи на певні електоральні аудиторії. І ти робиш таке публічне інформаційне повідомлення, що нібито домовився. Тепер ти очікуєш, що тобі подзвонять і скажуть: "Давайте тоді щось робити",

– сказав Подоляк.

Зеленський дає досить багато інтерв'ю для американської аудиторії. Вони відбуваються на різних медійних майданчиках. Деякі працюють на демократів, деякі – на республіканців. Від CNN до Fox News.

На думку Подоляка, зараз і в Демократичній, і в Республіканській партіях усвідомлюють, наскільки загрозливою є Росія. Якщо вона не програє, тоді буде перебудована система глобальної безпеки. І це буде болючим ударом для США.

Думаю, в Америці є повне розуміння, що це за війна; хто є агресором; чому ця агресивна війна Росії продовжується; які є ризики для Америки, якщо ця війна буде неправильно фіналізована, а буде частково фіналізована, як це було у 2014 році,

– підкреслив Подоляк.

Заява Карлсона про інтерв'ю із Зеленським: коротко