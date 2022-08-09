россия – другая цивилизация: Подоляк рассказал, какие вопросы обсуждают Киев и москва

Михаил Подоляк заявил, что между Киевом и москвой фактически нет мирных переговорных каналов. Советник главы ОП добавил, что россия не имеет гуманного отношения к мирным людям.

Соответствующее заявление советник Андрея Ермака озвучил 8 августа. Также он объяснял: если мы пойдем на переговоры с россией, ее аппетиты возрастут, а война продолжится.

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Мы не можем верить, что россия выполнит какие-либо договоренности

Михаил Подоляк сообщил, что в Украины и россии есть каналы переговоров только относительно обмена телами погибших и военнопленными.

россия – это страна, для которой нет гуманного подхода к войне или отношения к мирному населению на оккупированных территориях. россия – это другая цивилизация,

– сообщил Подоляк.

Он также добавил, что после 6 месяцев войны мы не можем продолжать верить, что москва выполнит какие-либо договоренности.

Последние новости о возможных переговорах с россией

8 августа Михаил Подоляк заявил, что переговоры с россией возможны только после нескольких важных поражений. Теперь же москва предлагает неприемлемые вещи.

По мнению советника Андрея Ермака, москва обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. А также она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины.

Также Михаил Подоляк заявил, что Европа должна оказывать военную и финансовую поддержку, чтобы Украина могла выиграть эту войну.

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