россия – другая цивилизация: Подоляк рассказал, какие вопросы обсуждают Киев и москва
Источник:ВВС
Михаил Подоляк заявил, что между Киевом и москвой фактически нет мирных переговорных каналов. Советник главы ОП добавил, что россия не имеет гуманного отношения к мирным людям.
Соответствующее заявление советник Андрея Ермака озвучил 8 августа. Также он объяснял: если мы пойдем на переговоры с россией, ее аппетиты возрастут, а война продолжится.
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Мы не можем верить, что россия выполнит какие-либо договоренности
Михаил Подоляк сообщил, что в Украины и россии есть каналы переговоров только относительно обмена телами погибших и военнопленными.
россия – это страна, для которой нет гуманного подхода к войне или отношения к мирному населению на оккупированных территориях. россия – это другая цивилизация,
– сообщил Подоляк.
Он также добавил, что после 6 месяцев войны мы не можем продолжать верить, что москва выполнит какие-либо договоренности.
Последние новости о возможных переговорах с россией
- 8 августа Михаил Подоляк заявил, что переговоры с россией возможны только после нескольких важных поражений. Теперь же москва предлагает неприемлемые вещи.
- По мнению советника Андрея Ермака, москва обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. А также она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины.
- Также Михаил Подоляк заявил, что Европа должна оказывать военную и финансовую поддержку, чтобы Украина могла выиграть эту войну.
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