Не просто маркетплейс: у Зеленского объяснили, как удары по Wildberries бьют по Кремлю

Удары по складам Wildberries наносят России гораздо больший ущерб, чем может показаться на первый взгляд. Через этот маркетплейс проходят огромные товарные потоки, с ним связаны большие банки и военные заказы, а бизнес ощущает потери сразу же после уничтожения логистических центров.

Советник Администрации президента Михаил Подоляк в беседе с 24 Каналом пояснил, что Wildberries является важной частью российской экономики и приносит доход людям из ближайшего окружения Владимира Путина. Дальнейшие удары по складам могут нарушить торговлю внутри России и усилить недовольство войной среди ее граждан.

Удары по Wildberries бьют по деньгам Кремля

Формально Wildberries связывают с Татьяной Ким, однако ключевую выгоду от работы маркетплейса получают люди, близкие к администрации Владимира Путина. После уничтожения складов российский бюджет может попытаться компенсировать часть убытков, ведь речь идет не только о большом частном бизнесе, но и о доходах ближайшего окружения российского диктатора.

Wildberries – это не просто логистический центр. Через эти маркетплейсы проходит 6,2 триллиона рублей товарооборота. Сейчас в четырех областях уничтожено около 12% его логистических возможностей, но если этот показатель достигнет 30%, торговая логистика в России будет полностью разорвана,

– подчеркнул Подоляк.

Wildberries тесно связан с большими российскими банками, которые обслуживают интересы Кремля и ближайшего окружения Владимира Путина. Удары по складам снижают обороты маркетплейса, лишают его владельцев прибыли и наносят удар по финансовой системе, через которую российская верхушка монетизирует этот бизнес.

С Wildberries работают ключевые банки – Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ. Это карманные банки Путина. Поэтому это удар не только по логистике, но и по банковской системе, которая обслуживает его ближайшее окружение,

– пояснил Подоляк.

Реакция россиян на уничтожение складов оказалась более острой, чем после атак на большие нефтеперерабатывающие заводы. Удары по НПЗ влияют на рынок с задержкой: через несколько недель на заправках начинает не хватать топлива. После потери логистических центров последствия ощущаются сразу, потому что предприниматели остаются без товаров, продаж и бизнесов, полностью привязанных к этой сети.

После ударов по НПЗ эффект начинает проявляться через 10, 20, 30 или 40 дней, когда возникает топливный кризис. А с Wildberries он возникает сразу, потому что люди здесь и сейчас теряют целые бизнесы,

– пояснил советник Офиса Президента.

Такие потери быстро распространяются на всю торговую систему, ведь от складов и доставки маркетплейса зависят продавцы, перевозчики и большие финансовые учреждения. Российские власти могут переложить часть убытков на бюджет, однако восстановить разрушенные логистические связи будет значительно сложнее.

Wildberries помогает российской армии

Склады маркетплейса выполняют не только торговую функцию, ведь через Wildberries российское Минобороны заказывает оптоволокно, дроны и другие товары для войск. Поэтому удары по этой сети затрагивают логистику, которая напрямую поддерживает российскую военную машину, и называть такие объекты исключительно гражданскими неправильно.

Это не гражданская инфраструктура, а финансовая, военная и логистическая. Россия уже более четырех лет наносит удары по Украине, поэтому я не понимаю, как можно отрицать право страны, на которую напали, наносить удары по территории агрессора,

– подчеркнул Подоляк.

Дальнобойные атаки должны одновременно ослаблять несколько важных для России направлений. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах и магистральных путях, по которым топливо перебрасывается между регионами, складских центрах в центральной части страны и предприятиях, что работают на ракетную отрасль.

Нужно продолжать уничтожать НПЗ и магистральную логистику, разрушать складские мощности Wildberries в центральной части России и наносить удары по заводам, производящим баллистические и сверхзвуковые ракеты,

– пояснил советник Офиса Президента.

Дополнительное давление должны создавать санкции против производителей комплектующих для российских ракет. Если поставки через третьи страны и посредников действительно будут перекрыты, Россия может столкнуться с задержками в производстве баллистического оружия, которым регулярно атакует Украину.

Подоляк объяснил удары по Wildberries: смотрите видео