Радник Офісу Президента Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом пояснив, що Wildberries є важливою частиною російської економіки та приносить гроші людям з найближчого оточення Володимира Путіна. Подальші удари по складах можуть порушити торгівлю всередині Росії та посилити невдоволення війною серед її громадян.

Удари по Wildberries б'ють по грошах Кремля

Формально Wildberries пов'язують із Тетяною Кім, однак ключову вигоду від роботи маркетплейсу отримують люди, близькі до адміністрації Володимира Путіна. Після знищення складів російський бюджет може спробувати компенсувати частину збитків, адже йдеться не лише про великий приватний бізнес, а й про доходи найближчого оточення російського диктатора.

Wildberries – це не просто логістичний центр. Через ці маркетплейси проходить 6,2 трильйона рублів товарообігу. Зараз у чотирьох областях знищено близько 12% його логістичних можливостей, але якщо цей показник дійде до 30%, торгова логістика в Росії буде повністю розірвана,

– наголосив Подоляк.

Wildberries тісно пов'язаний із великими російськими банками, які обслуговують інтереси Кремля та найближчого оточення Володимира Путіна. Удари по складах зменшують обороти маркетплейсу, позбавляють його власників прибутків і б'ють по фінансовій системі, через яку російська верхівка монетизує цей бізнес.

З Wildberries працюють ключові банки – Сбербанк, Альфа-Банк і ВТБ. Це кишенькові банки Путіна. Тому це удар не лише по логістиці, а й по банківській системі, яка обслуговує його внутрішнє коло,

– пояснив Подоляк.

Реакція росіян на знищення складів виявилася гострішою, ніж після атак на великі нафтопереробні заводи. Удари по НПЗ впливають на ринок із затримкою, коли через кілька тижнів на заправках починає бракувати пального. Після втрати логістичних центрів наслідки відчуваються одразу, бо підприємці залишаються без товарів, продажів і бізнесів, повністю прив'язаних до цієї мережі.

Після ударів по НПЗ ефект починає проявлятися через 10, 20, 30 чи 40 днів, коли виникає паливна криза. А з Wildberries він виникає відразу, тому що люди тут і зараз втрачають цілі бізнеси,

– пояснив радник Офісу Президента.

Такі втрати швидко поширюються на всю торговельну систему, адже від складів і доставки маркетплейсу залежать продавці, перевізники та великі фінансові установи. Російська влада може перекласти частину збитків на бюджет, однак відновити зруйновані логістичні зв'язки буде значно складніше.

Wildberries допомагає російській армії

Склади маркетплейсу виконують не лише торговельну функцію, адже через Wildberries російське Міноборони замовляє оптоволокно, дрони та інші товари для війська. Тому удари по цій мережі зачіпають логістику, яка прямо підтримує російську військову машину, а називати такі об'єкти винятково цивільними неправильно.

Це не цивільна інфраструктура, а фінансова, військова і логістична. Росія вже понад чотири роки б'є по Україні, тому я не розумію, як можна заперечувати право країни, на яку напали, завдавати ударів по території агресора,

– наголосив Подоляк.

Далекобійні атаки мають одночасно послаблювати кілька важливих для Росії напрямків. Йдеться про нафтопереробні заводи та магістральні шляхи, якими паливо перекидають між регіонами, складські центри у центральній частині країни та підприємства, що працюють на ракетну галузь.

Треба продовжувати знищувати НПЗ і магістральну логістику, доруйнувати складські можливості Wildberries у центральній частині Росії та бити по заводах, які виготовляють балістичні й надзвукові ракети,

– пояснив радник Офісу Президента.

Додатковий тиск мають створювати санкції проти виробників комплектуючих для російських ракет. Якщо постачання через треті країни та посередників справді перекриватимуть, Росія може зіткнутися із затримками у виробництві балістики, якою регулярно атакує Україну.

Подоляк пояснив удари по Wildberries: дивіться відео