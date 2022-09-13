Освобождение Луганска или Донецка повлечет за собой эффект домино, – Подоляк о необходимости оружия
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Украинские военные решительно освобождают захваченные россией территории. В Офисе Президента предположили, каким будет эффект от возможной деоккупации военным путем Донецка и Луганска, которые с 2014 года были в составе псевдореспублик.
По данным 24 канала из источников в разведке, 11 сентября стало известно о том, что украинские защитники, вероятно, вошли в Донецкий аэропорт. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что деоккупация Луганска или Донецка будет означать полное поражение россии.
К теме Россияне полностью покинули Кременную, но вернулись в Сватово
Крах российского фронта
По словам советника ОП, освобождение оккупированных с 2014 года областей обрушит вражеский фронт.
Освобождение Луганска или Донецка повлечет за собой эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации во вражеском государстве,
– написал Подоляк.
Однако стоит сказать, что у захватчиков и сейчас паника из-за контрнаступления ВСУ. Недавно Алексей Аретович заявил, что российские подразделения едва не начали между собой войну.
Также советник ОП коротко написал, что "нужно оружие".
Больше оружия – надежная защита
Очевидно, из-за отчаяния и постоянных поражений оккупанты решили атаковать объекты критической инфраструктуры, обслуживающие гражданское население. 11 сентября в нескольких областях Украины исчез свет из-за попадания в Харьковскую ТЭЦ. Поэтому Михаил Подоляк отметил, что нужно подготовить системы противовоздушной обороны, ведь россия будет воевать с мирными гражданами.
Последняя информация о поставках оружия для Украины
Цивилизованная часть мира продолжает поддерживать Украину, в частности оружием:
- в Посольстве Германии рассказали о сроках передачи нашему государству установок IRIS-T;
- Польша предложила европейским странам покупать у них Krab, а затем отправлять это оружие ВСУ;
- Также Владимир Зеленский встречался с директором турецкого завода по производству Bayraktar, чтобы обсудить строительство такого же предприятия на территории Украины.
Достойно внимания – россии не хватает ресурсов: смотрите видео