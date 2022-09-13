Освобождение Луганска или Донецка повлечет за собой эффект домино, – Подоляк о необходимости оружия

Украинские военные решительно освобождают захваченные россией территории. В Офисе Президента предположили, каким будет эффект от возможной деоккупации военным путем Донецка и Луганска, которые с 2014 года были в составе псевдореспублик.

По данным 24 канала из источников в разведке, 11 сентября стало известно о том, что украинские защитники, вероятно, вошли в Донецкий аэропорт. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что деоккупация Луганска или Донецка будет означать полное поражение россии.

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Крах российского фронта

По словам советника ОП, освобождение оккупированных с 2014 года областей обрушит вражеский фронт.

Освобождение Луганска или Донецка повлечет за собой эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации во вражеском государстве,

– написал Подоляк.

Однако стоит сказать, что у захватчиков и сейчас паника из-за контрнаступления ВСУ. Недавно Алексей Аретович заявил, что российские подразделения едва не начали между собой войну.

Также советник ОП коротко написал, что "нужно оружие".

Больше оружия – надежная защита

Очевидно, из-за отчаяния и постоянных поражений оккупанты решили атаковать объекты критической инфраструктуры, обслуживающие гражданское население. 11 сентября в нескольких областях Украины исчез свет из-за попадания в Харьковскую ТЭЦ. Поэтому Михаил Подоляк отметил, что нужно подготовить системы противовоздушной обороны, ведь россия будет воевать с мирными гражданами.

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Цивилизованная часть мира продолжает поддерживать Украину, в частности оружием:

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