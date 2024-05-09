Китай перебирает функции России: в ОП сказали, готов ли Пекин к завершению войны

Глава Китая Си Цзиньпин впервые за последние несколько лет прибыл в Европу. Он хочет построить переговорные площадки с регионом. Но по отношению к войне в Украине есть определенные нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Китай сейчас играет другую глобальную политическую роль, чем раньше. Он перебирает на себя функции России, которые она потеряла после начала полномасштабной войны.

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Ранее Китай пытался доминировать в Европе через Россию. Сейчас они избавляются от этого "посредника".

Китай также хочет иметь теплые отношения с рядом европейских стран, чтобы иметь доступ к технологическим финансовым рынкам Европы. У Китая достаточно сложные и напряженные отношения с Соединенными Штатами. Они хотят диверсифицировать свои риски. Таким образом Китай строит свой лагерь, понимая, что Россия точно не будет играть ту роль, которую имела до начала полномасштабного вторжения,

– сказал Подоляк.

Китай хочет напрямую модерировать такой политический "лагерь", который является прообразом биполярного мира. Россия тоже имела такую цель. Но там значительно ниже уровень интеллекта. Россия – это всего лишь сырьевая страна.

Заинтересован ли Китай в окончании войны

Как отметил Подоляк, с одной стороны, Китай заинтересован в окончании войны. Для долгосрочных стратегий важна стабильность. С другой – Китай пока не готов к этому. Ведь пока только идет процесс выстраивания переговорных площадок.

Украина пробует работать с Китаем. В частности, уже было приглашение на Глобальный саммит мира. Там должны осознать, насколько опасны действия России. Они разрушают то, что выгодно Китаю.

Дело в том, что Россия хочет сломать именно то, что сегодня выгодно для Китая. Сломать договоренности, сломать правила и сломать регуляторное право – юридические каркасы. Это невыгодно им. Потому что Китай – это страна планирования, а не страна хаоса, какой является Россия,

– подчеркнул Подоляк.

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