Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, – Подоляк о ситуации на Белгородщине

Украина готова предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородской области. Ранее сообщалось, что желающих эвакуироваться хватает.

Российский добровольческий корпус демонстрирует альтернативную позицию, как следует относиться к гражданам своей страны. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Кстати Таких очень много, – в РДК рассказали о желающих эвакуироваться из Белгородщины в Украину

Тактика россиян не меняется

Российские военные не меняют свою тактику и воюют так же, как в Украине – прячутся во дворах и домах местных жителей.

Соответственно в кварталы заходят РДК и сражаются непосредственно с войсками России, а россияне своими дополнительными войсками атакуют гражданское население. Поэтому добровольцы предлагают предоставить гуманитарный коридор для людей.

Украина готова предоставить гумкоридоры

Подоляк подчеркнул, что Украина согласна предоставить местным жителям Белгородской области гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.

РДК говорит, что могут организовать гуманитарные коридоры... Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения гражданских граждан России,

– добавил Подоляк.

Есть желающие эвакуироваться

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" начали получать множество обращений с призывом помочь эвакуироваться из региона.

Один из добровольцев подчеркивал, что они будут обеспечивать перевозку людей. Такая возможность сохраняется, но количество людей велико. Отдельно отмечают, что людям будут обеспечивать безопасность.