Подозрение было вообще непонятным, – адвокат полицейского после суда

Адвокат полицейского Егора Звонкова, застрелившего Джумбери Силогаву, возмущена тем, как состоялось судебное заседание. Она отметила, что общество сейчас знает больше, чем об этом говорилось в зале суда.

Адвокат подчеркнула, что ее подзащитного обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Между тем, изложение его обстоятельств помещается на 1,5 листа формата А4.

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По словам защитницы, все, что читал прокурор в ходатайстве, полностью совпадает с подозрением. Поэтому становится понятно, что общество знает гораздо больше. Особенно с учетом выкладываемых в сеть фото и видео.

Адвокат подчеркнула, что во время заседания суда ничего не услышали об:

угрозе жизни и здоровью патрульных;

состоянии крайней необходимости, в котором действовал подозреваемый;

Обвинять человека в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить даже элементарно событие, которое вмещается в 10 минут, по моему мнению, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не обоснованно, а это очень важно для определения меры пресечения,

– говорится в сообщении.

Адвокат подчеркнула, что относительно превышения полномочий, то это спорный вопрос. Истину необходимо устанавливать в ходе следствия.

"Но насчет умышленного убийства, то с этим я категорически не могла согласиться. И вы сегодня слышали, что прокурор не убедил. Не знаю как вас, но меня прокурор не убедил", – рассказала адвокат.

Патрульному избрали меру пресечения

По состоянию на вечер 31 августа правоохранителю избрали меру пресечения. Он будет находиться под домашним арестом. Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей без возможности внести залог.

Патрульный в суд не смог прибыть из-за состояния здоровья. Он участвовал в заседании по видеосвязи.