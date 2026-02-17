Мерседесы и элитное имущество: экс-заместителя одесского военкома подозревают в хищении

Экс-заместителя главы Одесского ТЦК уличили в хищении и незаконном обогащении. Так, правоохранители обнаружили у бывшего чиновника немало недвижимости и автомобилей.

О подозрении экс-заместителю одесского ТЦК написали в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований.

Читайте также Около 700 000 долларов на элитное обучение сына: в НАБУ раскрыли, откуда у Галущенко такие деньги

Что удалось присвоить бывшему заместителю начальника одесского ТЦК?

Как сообщается, в 2020 – 2022 годах чиновник приобрел активы 37,7 миллиона гривен. Это на 6500 необлагаемых минимумов превышает его официальные доходы. Поэтому, чтобы скрыть происхождение средств, недвижимость, авто и часть денег оформлял на родственников: жену, мать, тещу и бабушку жены.

Интересно! За это время он приобрел: Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid. Хотя официально его доходы не могут позволить такие покупки.

Сейчас проверяют законность активов на более 17 миллионов гривен. К тому же, в декларации за 2023 год чиновник "забыл" указать активы на 7,3 миллиона гривен.

Также следствие считает причастной к легализации части имущества и подделке документов родственницу бывшего заместителя начальника военкома. Однако, сейчас оба находятся за пределами Украины.

Имущество, купленное за украденные деньги – смотрите в галерее

Какие еще были похожие случаи в последнее время?