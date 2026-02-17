Мерседесы и элитное имущество: экс-заместителя одесского военкома подозревают в хищении
- Бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК обвиняют в незаконном обогащении на 37,7 миллионов гривен, которые превышают его официальные доходы.
- Активы, приобретенные на эти средства, оформлялись на его родственников.
Экс-заместителя главы Одесского ТЦК уличили в хищении и незаконном обогащении. Так, правоохранители обнаружили у бывшего чиновника немало недвижимости и автомобилей.
О подозрении экс-заместителю одесского ТЦК написали в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований.
Что удалось присвоить бывшему заместителю начальника одесского ТЦК?
Как сообщается, в 2020 – 2022 годах чиновник приобрел активы 37,7 миллиона гривен. Это на 6500 необлагаемых минимумов превышает его официальные доходы. Поэтому, чтобы скрыть происхождение средств, недвижимость, авто и часть денег оформлял на родственников: жену, мать, тещу и бабушку жены.
Интересно! За это время он приобрел: Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid. Хотя официально его доходы не могут позволить такие покупки.
Сейчас проверяют законность активов на более 17 миллионов гривен. К тому же, в декларации за 2023 год чиновник "забыл" указать активы на 7,3 миллиона гривен.
Также следствие считает причастной к легализации части имущества и подделке документов родственницу бывшего заместителя начальника военкома. Однако, сейчас оба находятся за пределами Украины.
Имущество, купленное за украденные деньги – смотрите в галерее
Какие еще были похожие случаи в последнее время?
Экс-глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко получил подозрение по делу о контрабанде сигарет. Коррупционная схема работала годами, привлекая многочисленных должностных лиц, в частности пограничников, таможенников и сотрудников СБУ и ГБР, которые получали взятки за беспрепятственную перевозку контрабанды через границу.
Также в Главном военном клиническом госпитале разоблачили коррупционную схему с фиктивным трудоустройством, через которую было присвоено 2,6 миллиона гривен. Схему организовал начальник отдела охраны госпиталя.
Кроме этого, в Киеве разоблачили коррупционную схему, где в ветеринарных клиниках намеренно затягивали оформление документов для животных, предлагая ускорение за взятки от 7 до 12 тысяч гривен. В ходе расследования проведено 26 обысков, изъяты крупные суммы денег и другие доказательства, установлена причастность не менее 7 ветеринарных больниц, задержаны руководители двух клиник.