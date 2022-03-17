Подозрение в госизмене: задержали мужчину, который публиковал места дислокации украинских войск
17 марта 2022 , 21:16Читати новину українською
Источник:Офис Генерального прокурора
Жителю Киева сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Согласно информации следствия, с 24 февраля по 11 марта 2022 года гражданин Украины в Киеве оказал помощь России.
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Для этого мужчина использовал созданный им телеграм-канал с целью причинять вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и безопасности Украины.
Он передал представителям иностранной организации информацию о месте дислокации военной техники и подразделениях Вооруженных Сил Украины на территории города Киева.
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