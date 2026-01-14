24 Канал собрал подборку мемов, которые украинцы активно распространяют на фоне коррупционного скандала с участием политика.

Какие мемы создали украинцы?

Событие быстро набрало общественную огласку. В шутках и смешных скриншотах пользователи социальных сетей вспоминают предыдущие предвыборные кампании Тимошенко, а также не менее громкие скандалы, связанные с ее политической деятельностью.



Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram



В чем обвиняют Юлию Тимошенко?