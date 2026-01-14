24 Канал собрал подборку мемов, которые украинцы активно распространяют на фоне коррупционного скандала с участием политика.
Смотрите также Тимошенко утром получила подозрение от САП и НАБУ
Какие мемы создали украинцы?
Событие быстро набрало общественную огласку. В шутках и смешных скриншотах пользователи социальных сетей вспоминают предыдущие предвыборные кампании Тимошенко, а также не менее громкие скандалы, связанные с ее политической деятельностью.
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы об обысках в партии Юлии Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
Украинцы создали мемы о скандале с Тимошенко / Скриншот из Telegram
В чем обвиняют Юлию Тимошенко?
НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу предложения взяток народным депутатам Украины за "правильное" голосование".
По данным следствия, Тимошенко договаривалась с депутатами о "нужном" голосовании в обмен на неправомерную выгоду.
Речь шла не о разовых договоренностях – выплаты планировались заранее и рассчитывались на длительное время. Нардепы получали указания, за кого голосовать, однако иногда – воздерживаться или не участвовать в голосовании.
Дело квалифицировали по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.