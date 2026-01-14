24 Канал зібрав підбірку мемів, які українці активно поширюють на тлі корупційного скандалу за участі політикині.

Які меми створили українці?

Подія швидко набрала суспільного розголосу. У жартах та смішних скриншотах користувачі соціальних мереж згадують попередні передвиборчі кампанії Тимошенко, а також не менш гучні скандали, пов'язані із її політичною діяльністю.



Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram



У чому звинувачують Юлію Тимошенко?