24 Канал зібрав підбірку мемів, які українці активно поширюють на тлі корупційного скандалу за участі політикині.
Які меми створили українці?
Подія швидко набрала суспільного розголосу. У жартах та смішних скриншотах користувачі соціальних мереж згадують попередні передвиборчі кампанії Тимошенко, а також не менш гучні скандали, пов'язані із її політичною діяльністю.
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про обшуки у партії Юлії Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
Українці створили меми про скандал із Тимошенко / Скриншот з Telegram
У чому звинувачують Юлію Тимошенко?
НАБУ та САП повідомили про підозру керівниці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у справі пропозиції хабарів народним депутатам України за "правильне" голосування".
За даними слідства, Тимошенко домовлялась із депутатами про "потрібне" голосування в обмін на неправомірну вигоду.
Йшлося не про разові домовленості – виплати планувались наперед та розраховувались на тривалий час. Нардепи отримували вказівки, за кого голосувати, однак іноді – утримуватись чи не брати участь у голосуванні.
Справу кваліфікували за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України.