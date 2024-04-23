Подозрение министру агрополитики: как это повлияет на позицию западных партнеров

Министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского подозревают в завладении государственной землей. Это не первый скандал с топовым чиновником, и до сих пор западные партнеры реагировали на подобные инциденты достаточно сдержанно или вообще не реагировали.

Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 каналу, что подобные скандалы вряд ли повлияют на имидж Украины перед западными партнерами. Они в определенной степени адаптировались к тому, что украинские правоохранительные органы активно работают над выявлением как тех событий, которые имеют коррупционный характер в период правового режима военного положения, так и тех коррупционных событий, которые имели место до него.

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Нужно решение суда

Политолог отметил, что Николай Сольский несмотря на то, что получил сообщение о подозрении, ведет себя довольно достойно и говорит о том, что готов сотрудничать.

Про его отстранение речь пока не идет. И это закономерно и понятно, потому что человек является невиновным в совершении преступления до того момента, пока приговор суда не вступит в законную силу,

– подчеркнул Вигиринский.

По его мнению, учитывая специфику подозрения, о которой сообщает НАБУ, есть не столько момент непосредственно коррупции, связанной или привязанной к Министерству аграрной политики, которое он возглавляет, а момент юридического конфликта, связанного с пересмотром решений судов в административной или гражданской сфере.

Интерпретировать не надо

То, что органы досудебного расследования называют "схемой завладения", с формальной точки зрения бизнесмена выглядит решенным юридическим спором, на базе которого принималось решение судов общей юрисдикции включая высшие инстанции.

То есть с формальной точки зрения Сольский говорит: "Так в чем проблема?". Государственное предприятие, установленное судебными решениями, права на земли не имело, его приобрели соответствующие физические лица. И физические лица передали его в аренду. Везде гражданско-правовые соглашения, поэтому никакой речи о завладении не должно быть,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что не надо этот случай интерпретировать как свершившийся факт коррупционного деяния. В судебную практику Украины, которая должна решать споры в порядке хозяйственного судопроизводства или гражданского судопроизводства, после принятия высшими судами решений вмешивается уголовная юстиция.

Она закрывает глаза на эти решения и говорит: "А мы считаем, что здесь есть преступление",

– сказал Андрей Вигиринский.

Он подытожил, что суд может избрать меру пресечения для Сольского. В таком решении будет отражена фабула более широкого характера, чем та, которая сейчас есть в материалах НАБУ. А на базе информации, которая будет отражена в судебном решении, или же фактологическом отображении, можно уже говорить о факте преступления или его отсутствии.

Что известно о подозрении Сольскому