Об этом говорится в официальном заявлении АО "Укрпочта", опубликованном генеральным директором Игорем Смилянским.
Что говорят в Укрпочте?
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил в соцсетях о направлении подозрения руководителям НАБУ и сотрудникам САП заказными письмами через Укрпочту.
В компании заявили, что на обнародованных Кравченко фотокопиях чеков видно, что за отправку расплатились наличными непосредственно в почтовом отделении. При этом договором между Укрпочтой и Офисом генерального прокурора предусмотрена безналичная оплата.
Такой порядок также соответствует положениям Бюджетного кодекса Украины о финансировании расходов бюджетного учреждения.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Компания также обратила внимание на заявление Генеральной прокуратуры. В нем уверялось, что в рамках данного уголовного производства никому, в частности руководителю антикоррупционного органа, подозрение в предусмотренном законом порядке не сообщалось. Прокуроры также указали, что правовые основания для этого отсутствуют.
Компания обратилась за необходимыми официальными разъяснениями. Дальнейшая обработка этих отправлений будет осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, Правилами предоставления услуг почтовой связи и установленными процедурами,
– пояснили в АО "Укрпочта".
В компании также напомнили, что тайная переписка защищается статьей 31 Конституции Украины и статьей 163 Уголовного кодекса Украины. Поэтому компания будет учитывать эти требования при раскрытии информации и предоставлении комментариев по данной ситуации.
Между тем Верховная Рада уволила Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.