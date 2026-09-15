Об этом говорится в официальном заявлении АО "Укрпочта", опубликованном генеральным директором Игорем Смилянским.

Что говорят в Укрпочте?

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил в соцсетях о направлении подозрения руководителям НАБУ и сотрудникам САП заказными письмами через Укрпочту.

В компании заявили, что на обнародованных Кравченко фотокопиях чеков видно, что за отправку расплатились наличными непосредственно в почтовом отделении. При этом договором между Укрпочтой и Офисом генерального прокурора предусмотрена безналичная оплата.

Такой порядок также соответствует положениям Бюджетного кодекса Украины о финансировании расходов бюджетного учреждения.

Компания также обратила внимание на заявление Генеральной прокуратуры. В нем уверялось, что в рамках данного уголовного производства никому, в частности руководителю антикоррупционного органа, подозрение в предусмотренном законом порядке не сообщалось. Прокуроры также указали, что правовые основания для этого отсутствуют.

Компания обратилась за необходимыми официальными разъяснениями. Дальнейшая обработка этих отправлений будет осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, Правилами предоставления услуг почтовой связи и установленными процедурами,

– пояснили в АО "Укрпочта".

В компании также напомнили, что тайная переписка защищается статьей 31 Конституции Украины и статьей 163 Уголовного кодекса Украины. Поэтому компания будет учитывать эти требования при раскрытии информации и предоставлении комментариев по данной ситуации.

Между тем Верховная Рада уволила Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.