Про це йдеться в офіційній заяві АТ "Укрпошта", яку опублікував гендиректор Ігор Смілянський.

Що кажуть в Укрпошті?

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив у соцмережах про направлення підозри керівникам НАБУ та працівникам САП рекомендованими листами через Укрпошту.

У компанії заявили, що на оприлюднених Кравченком фотокопіях чеків видно, що за відправлення розрахувались готівкою безпосередньо у поштовому відділенні. При цьому договором між Укрпоштою та Офісом Генерального прокурора передбачена безготівкова оплата.

Такий порядок також відповідає положенням Бюджетного кодексу України щодо фінансування видатків бюджетної установи.

Компанія також звернула увагу на заяву Генеральної прокуратури. Вона запевняла, що в межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, підозру у передбаченому законом порядку не повідомляли. Прокурори також вказали, що правові підстави для цього відсутні.

Товариство звернулося за необхідними офіційними роз'ясненнями. Подальше опрацювання цих відправлень здійснюватиметься виключно відповідно до вимог законодавства, Правил надання послуг поштового зв'язку та встановлених процедур,

– пояснили в АТ "Укрпошта".

У компанії також нагадали, що таємниця листування захищається статтею 31 Конституції України та статтею 163 Кримінального кодексу України. Тому товариство буде враховувати такі вимоги під час розкриття інформації та надання коментарів щодо цієї ситуації.

Тим часом Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.