Подозрение Порошенко может стать бумерангом для Зеленского

Украина привыкла гордиться тем, что за годы независимости у нее было 6 президентов, 5 из которых могут позировать на совместных фото. Судя по всему, есть риск, что эту формулу придется переделывать.

Подозрение в госизмене в адрес Петра Порошенко вполне способно превратиться в бумеранг. С траекторией которого придется познакомиться уже Владимиру Зеленскому.

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Подобная ситуация может быть поводом для троллинга в новогоднем телеобращении, но на этом его достоинства заканчиваются. Потому что какая бы судьба не постигла это обвинение – оно явно будет определять следующие 2 года каденции Владимира Зеленского.

Зеленский vs Порошенко

Шестой президент сам обрек себя на параллели с четвертым. Уголовное дело против обладателя второго рейтинга в стране прежде заводил лишь Виктор Янукович. Тюремное заключение Юлии Тимошенко стало главной преградой на пути подписания соглашения об Ассоциации с ЕС.

Весь 2013 год европейцы уговаривали официальный Киев выпустить главу оппозиции из колонии. Но Виктор Янукович был непреклонен, отказался отпускать Тимошенко в Германию – и в итоге сам переехал в Ростов.

Дело против Порошенко рискует стать аналогичным шпагатом уже для Зеленского.

Если главе государства удастся повторить достижение Януковича – то вряд ли с судебным приговором согласятся симпатики пятого президента. Дискуссия "как защититься от России" рискует смениться разговором о том, как не превратиться в Россию. Политика снова может выплеснуться из кабинетов на улицы.



Дело против Порошенко может стать шпагатом для Зеленского / Фото Getty Images

Как это отразится на выборах

Вдобавок, обвинение в госизмене в адрес пятого президента страны делает его ключевым оппонентом для действующего главы государства.

По сути на выборах у нас возникнет ситуация референдума, на котором каждому придется оценивать не фигуру Владимира Зеленского, а справедливость обвинений в адрес предшественника.

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В 2024 году людям придется выбирать не будущего президента страны, а определяться с тем, есть ли в стране политические репрессии или их нет.

Экс-президенты в разных странах нередко становятся фигурантами уголовных дел. Но между обвинениями в "злоупотреблении властью" и "государственной изменой" есть существенная разница.

Второе куда меньше тянет на "правовую оценку" и куда больше – на политическую. Дело не только в том, что доказать подобное в суде – довольно непросто. Дело еще и в том, что такое обвинение ставит под вопрос легитимность всего, что было сделано во время каденции обвиняемого.

Получается, что отражение агрессии, декоммунизация, обретение Томоса и многое другое происходили в эпоху правления государственного изменника. Сама постановка вопроса делает ценность всего достигнутого – минимальной.

Дело ставит под сомнение период с 2014 по 2019 год

Владимир Зеленский может думать, что судебный приговор будет касаться конкретного человека, но в глазах очень многих этот процесс поставит под сомнение весь период жизни страны с 2014 по 2019 год. И это оптика опять-таки переводит процесс из категории "правового" в категорию "политического".

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Если учесть, что доверие к украинским судам в стране минимальное, то любое решение будет бить по действующему главе государства.

Если дело развалится – наблюдатели скажут о том, что власть слаба настолько, что не смогла довести начатое до конца.

– наблюдатели скажут о том, что власть слаба настолько, что не смогла довести начатое до конца. Если огласят приговор – то исполнительную власть обвинят в договоренностях с судебной.

Ни один из вариантов не закроет политический гештальт главы государства. Скорее наоборот.

Окружение Зеленского насторожено

Судя по тому, что назначенная президентом генпрокурор нашла повод не подписывать подозрение Петру Порошенко – окружение Зеленского отлично понимает риски этой ситуации. Судя по тому, что подозрение все-таки было подписано – самому Зеленскому об этих рисках никто не решается рассказать.

Власть обрекает своего носителя на близорукость. Вместо того чтобы искать реальный корень проблемы – возникает соблазн найти зло и дать ему имя.

Мы наблюдаем это на примере соседей:

белорусский диктатор винит в протестах Запад и бросает в тюрьмы несогласных;

российский – твердит о "цветных революциях" и обвиняет Вашингтон в покушении на свою "зону влияния".

Лукашенко никогда не признает, что его страна попросту устала от него. Путин никогда не согласится с тем, что соседние страны могут иметь право самостоятельно определять свое будущее.

Последние заявления Владимира Зеленского заставляют думать, что этот же вирус мог пробраться и на Банковую. "Офшорные" расследования и протестные настроения объявляются делом рук предшественника.

Вся сложность политической реальности упрощается до черно-белой палитры. У зла есть имя и это имя – Петр Порошенко.

Подобный подход не сулит ничего хорошего

Он создает пространство вполне ощутимых рисков. У власти есть соблазн объявить любое расследование – происками, любую критику – инсинуациями, а любое сомнение –неблагонадежностью.

Коль скоро любое несогласие – дело рук врага, то нет смысла проводить работу над ошибками. Коль скоро любая критика – это атака, то с ней можно и нужно бороться. В том числе самыми неконвенционными методами. "Кто не с нами, тот против нас".

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Но в том и штука, что подобная оптика лишь отдаляет главу государства от реальности. Потому что проблемы в экономике, ошибки чиновников и эмоции избирателей никто не отменял. Рано или поздно метод перекладывания вины попросту перестает работать. А амплуа "нового лица" вряд ли можно считать многоразовым.

Если посвятить каденцию борьбе с предшественниками, то велик шанс, что на следующих выборах предшественником станешь уже ты сам. "Здравствуйте, меня зовут Пандора и сегодня у нас видео с распаковкой".