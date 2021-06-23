Десять тысяч евро за незаконное пересечение границы: подозрение украинскому пограничнику

На Сумщине сообщили о подозрении сотруднику пограничного отряда и его посреднику. Они решили заработать 10 тысяч евро за то, чтобы переправить украинца незаконно на территорию России.

Подозрение объявили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Деньги пограничник планировал брать не сам, а через посредника.

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Подозреваемых находится под стражей

"Дельцов" поймали на горячем: во время передачи взятки. Обоим фигурантам дела избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В "Борисполе" задержали иностранца с драгоценностями на миллион

Если вину докажут в суде, то пограничник и его соучастник могут попасть за решетку на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что ранее на интересную находку наткнулись пограничники в аэропорту "Борисполь". Иностранец в багаже ​​перевозил бриллиантов и драгоценностей на 1 миллион гривен. В частности, мужчина хотел вывезти из Украины браслет из белого золота, кольцо и 2 желтых бриллианта. Таможенники составили на 59-летнего израильтянина протокол.