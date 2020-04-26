Подозрения в госизмене готовят Порошенко, Турчинову, Воронченко, – "Евросолидарность"

В сети появились сообщения, что вскоре объявят подозрения в государственной измене командующему ВМС Игорю Воронченко, экс-секретарю СНБО Александру Турчинову и пятому президенту Петру Порошенко. Причина – дача команды на прохождение украинских военных через Керченский пролив. В ГБР и Офисе генпрокурора заявили, что эта информация является фейком.

Подозрения в госизмене Порошенко, Турчинову, Воронченко: что известно

Первым эту информацию сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Накануне он обнародовал видеообращение, в котором сказал, что "в ближайшее время Генпрокуратура готовится обвинить, предъявить подозрение в совершении государственной измены командующему Военно-морского флота Украины Воронченко, бывшему секретарю Совета нацбезопасности и обороны Турчинову и бывшему президенту Порошенко".

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Их трех обвиняют в государственной измене за то, что они дали команду о проходе наших военных моряков через Керченский пролив. По моей информации, проведена соответствующая экспертиза, где якобы нанесен ущерб государству на сумму свыше 110 миллионов гривен. Возможно, уже на следующей неделе им объявят подозрения и обратятся в суд об избрании меры пресечения,

– заявил политик.

По его убеждению, никто из тех, кто сегодня руководит страной, и миллионной доли не сделали для ее спасения, как это сделали адмирал Воронченко и Турчинов. Ляшко вспомнил, как он "в самые тяжелые моменты" находился с Воронченко на Луганщине, а с Турчиновым – в его президентском офисе , когда тот в 2014 году исполнял обязанности главы государства и "делал все, чтобы спасти страну".

В то же время "Радикал" это дело назвал фальсификацией и "чисто кремлевским планом на дискредитацию Майдана и всех тех, кто в 2014 году остановил российского агрессора и отразил русскую атаку". А в конце ролика он пригрозил очередным Майданом.

Ляшко заявил о подозрении в госизмене, которую готовят Порошенко, Турчинову, Воронченко: видео

Эту информацию в свою очередь подтвердила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар Как подчеркнула она, Воронченко, Турчинову и Порошенко "госизмену хотят пришить за проход украинских судов в украинских территориальных водах".

Кому это выгодно? Очевидно, Москве. А еще власти, которая боится тех, кто смог тогда, в тяжелые времена. Потому что эти не могут в принципе. И поэтому боятся тех, кто может. И тех, кто им точно не по зубам,

– отметила она.



Заявление Сюмар касаемо вероятного подозрения в госизмене со стороны Порошенко, Воронченко и Турчинову / Скриншот сообщения в Facebook

Реакция ГБР и Офиса Генпрокурора

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии "Украинской правде" заявил, что вышеупомянутая информация не соответствует действительности. По его словам, ГБР еще две недели назад имело информацию, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве".

Соколов добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. Правда, "подобные процессуальные решения в ГБР принимать не планируют".

В то же время, в пресс-службе Офиса генпрокурора заявили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения является "явным фейком ". В ведомстве также напомнили, что соответствующее производство действительно расследует ГБР, но "пока никакие процессуальные действия, связанные с уведомлением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходят".

А представители объединения "Морская экспертная платформа " назвали возможное выдвижение подозрения адмиралу Игорю Воронченко "ничем иным, как политической расправой над ним, а также над его военным и политическим руководством".

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Госизмена со стороны Порошенко: что расследовало ГБР

Заметим, что ГБР ранее рассматривало не менее 13 уголовных производств по Порошенко. В одном из дел собственно и говорилось о переходе украинских кораблей через Керченский пролив – якобы он привел к российской агрессии против Украины. Кроме того, пятого президента обвиняют в том, что он ввел военное положение в Украине для возможной узурпации власти.

Также ГБР открыло производство по возможной госизмене со стороны Порошенко через минские соглашения . Он якобы достигал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.



Что известно о делах по Порошенко / Инфографика 24 канала

Говорится о каком переходе украинских кораблей через Керченский пролив

Эти события произошли 25 ноября 2018 года. Тогда украинские корабли направлялись из Одессы в Мариуполь, однако вблизи Керченского пролива их дважды атаковали и обстреляли российские пограничники на своих судах. В конце концов корабли ВМС Украины россияне отбуксировали в оккупированной Керчи, а весь экипаж взяли в плен.

После в Украине объявили военное положение. Он распространялся в основном на области, граничащие с Россией и оккупированными территориями. А в РФ 24 украинских моряков обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".

Вернулись украинские моряки в Украину 7 сентября 2019 года. Произошло это в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией. А захваченные корабли – буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" – прибыли 20 ноября того же года.

Согласно документу, который опубликовал бывший военный прокурор Анатолий Матиос, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей и двигателей.

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