Подозреваемого в рекордной взятке от Злочевского отпустили за границу на хоккей

Бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кича отпустили в Венгрию судить хоккейные матчи. Он является одним из подозреваемых по делу о рекордной взятке экс-министра экологии Николая Злочевского.

Отпустили Андрея Кичу решением Высшего антикоррупционного суда. Об этом написал в своем телеграм-канале журналист Олег Новиков.

Кстати Подозреваемый в коррупции экс-министр Злочевский переписал бизнес на дочерей, – СМИ

Отпустили судить хоккейные матчи

Андрей Кича – профессиональный рефери хоккейных соревнований. Правда, в 2013 году он прекратил обслуживать матчи профессионального уровня. Осенью 2020 года, то есть уже после сообщения Кичи о подозрении, спортивное издание XSport взяло у него интервью.

Он решил после 7 лет перерыва вернуться в профессиональное судейство. Кича является единственным украинским арбитром, который обслуживал хоккейные матчи на Олимпийских играх.

Впрочем, сейчас он является подозреваемым по делу о взятке экс-министра экологии и главы компании Burisma Николая Злочевского. Следовательно, чтобы попасть за границу, он должен просить об этом у следствия.

Андрей Кича поедет в Венгрию судить матчи / Фото из XSport

Обвиняемые по делу о взятке от Злочевского:

бывший первый заместитель начальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко;

один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича;

экс-руководительница одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова.

Их обвиняют по статье Уголовного кодекса о пособничестве во взяточничестве. Иляшенко к тому же по статье о незаконном обогащении

Дело Злочевского: главное

12 июня 2020 года руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в 5 миллионов гривен. Это рекордная взятка в истории Украины, которую обнаружили правоохранители.

Взятку пытались дать за закрытие дела против владельца компании Burisma Николая Злочевского. Он способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".

По этому делу задержали с поличным трех доверенных лиц экс-министра экологии.

1 июля САП объявила подозрение Злочевскому за попытку подкупа руководства САП и НАБУ.

Самого Николая Злочевского объявили в розыск и заочно арестовали.

Полный текст публикации Олега Новикова:

Обвиняемого по делу подкупа за $5 млн руководства отпустили судить зарубежные хоккейные соревнования

Высший антикоррупционный суд отпустил в Венгрию бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кича. Для чего? Лишь бы тот судил хоккейные соревнования! Да-да, Кича оказывается был и является хоккейным арбитром.

В ноябре 2020 года, то есть после сообщения Кичи о подозрении, спортивное издание XSport взяло у него интервью. В 2013 году Кича прекратил обслуживать хоккейные матчи профессионального уровня, но после семилетней паузы вернулся к судейству в хоккейных соревнованиях. Как сообщает XSport, Кича является единственным украинским арбитром, который обслуживал хоккейные матчи на Олимпийских играх. Это было в 2010 году в Ванкувере, Канада.

По версии обвинения, Андрей Кича, Елена Мазурова (пошла на сделку со следствием, которую утвердили) и Николай Ильяшенко пытались подкупить руководителей НАБУ и САП, чтобы они закрыли уголовное производство, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому. Речь идет о деле завладения средствами стабилизационного кредита Нацбанка Украины, выданного подконтрольному Сергею Курченко Реал банку, и легализации этих средств.