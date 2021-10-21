Відпустили Андрія Кічу рішенням Вищого антикорупційного суду. Про це написав у своєму телеграм-каналі журналіст Олег Новіков.

До речі Підозрюваний у корупції ексміністр Злочевський переписав бізнес на доньок, – ЗМІ

Відпустили судити хокейні матчі

Андрій Кіча – професійний рефері хокейних змагань. Щоправда, у 2013 році він припинив обслуговувати матчі професійного рівня. Восени 2020 року, тобто вже після повідомлення Кічі про підозру, спортивне видання XSport взяло в нього інтерв'ю.

Він вирішив після 7 років перерви повернутися у професійне суддівство. Кіча є єдиним українським арбітром, який обслуговував хокейні матчі на Олімпійських іграх.

Втім, наразі він є підозрюваним у справі про хабар ексміністра екології і голови компанії Burisma Миколи Злочевського. Відтак, аби потрапити за кордон, він має просити про це у слідства.



Андрій Кіча поїде в Угорщину судити матчі / Фото з XSport

Обвинувачені у справі про хабар від Злочевського:

колишній перший заступник начальника Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко;

один із керівників групи компаній, афільованої зі Злочевським, Андрій Кіча;

екскерівниця одного з департаментів Державної фіскальної служби України Олена Мазурова.

Їх звинувачують за статтею Кримінального кодексу щодо пособництва у хабарництві. Іляшенка до того ж за статтею про незаконне збагачення

Справа Злочевського: головне

12 червня 2020 року керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар у 5 мільйонів гривень. Це рекордний хабар в історії України, який виявили правоохоронці.

Хабар намагалися дати за закриття справи проти власника компанії Burisma Миколи Злочевського. Він сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".

У цій справі затримали на гарячому трьох довірених осіб ексміністра екології.

1 липня САП оголосила підозру Злочевському за спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.

Самого Миколу Злочевського оголосили в розшук і заочно арештували.

Повний текст публікації Олега Новікова:

Обвинуваченого у справі підкупу за $5 млн керівництва відпустили судити закордонні хокейні змагання

Вищий антикорупційний суд відпустив в Угорщину колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічу. Для чого? Аби той судив хокейні змагання! Так-так, Кіча виявляється був і є хокейним арбітром.

У листопаді 2020 року, тобто після повідомлення Кічі про підозру, спортивне видання XSport взяло в нього інтерв'ю. У 2013 році Кіча припинив обслуговувати хокейні матчі професійного рівня, але після семирічної паузи повернувся до суддівства у хокейних змаганнях. Як повідомляє XSport, Кіча є єдиним українським арбітром, який обслуговував хокейні матчі на Олімпійських іграх. Це було у 2010 році в Ванкувері, Канада.

За версією обвинувачення, Андрій Кіча, Олена Мазурова (пішла на угоду зі слідством, яку затвердили) та Микола Ільяшенко намагалися підкупити керівників НАБУ і САП, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому повідомлено про підозру ексміністру екології Миколі Злочевському. Йдеться про справу заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку України, виданого підконтрольному Сергію Курченку Реал банку, і легалізації цих коштів.