Подозреваемый в наезде на парад в США пытался скрыться с места другого преступления, – СМИ
22 ноября 2021 , 17:08Читати новину українською
Источник:CNN
Правоохранители пока не классифицируют наезд на рождественский парад в США как трагедию, связанную с терроризмом. По данным правоохранителей, подозреваемый в нападении мог бежать с места преступления.
Местные СМИ сообщают, что мужчина мог совершить наезд непреднамеренно. В то же время других деталей пока не разглашают.
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СМИ раскрыли личность предполагаемого подозреваемого
- Правоохранители уже задержали подозреваемого в наезде на рождественский парад.
- По данным СМИ, подозреваемый – 39-летний рэпер Даррелл Брукс. В США он известен под псевдонимом MathBoi Fly.
- Музыканта уже несколько раз судили. В частности, за нанесение тяжких телесных повреждений.
- Между тем правоохранители пока не подтверждают, что Брукс причастен к трагедии.
Наезд на рождественский парад в США: главное
- Жертвами трагедии 21 ноября в штате Висконсин в США стали 5 человек. Также пострадали по меньшей мере 40 человек. Среди них – много детей.
- В рождественский парад влетел красный внедорожник.
- Очевидцы рассказали, что на месте трагедии также раздавались выстрелы.
- Правоохранители и власти города Вакеша устанавливают детали трагедии.