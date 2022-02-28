Подозреваемый попросил, чтобы его залог более чем в 2,5 миллиона был направлен на нужды ВСУ

Антикоррупционный суд удовлетворил иск подозреваемого отдать его залог более чем в 2,5 миллиона гривен на нужды Вооруженных Сил Украины для борьбы против оккупантов.

Известно, что подозреваемый – бывший прокурор Одесской области. Меру пресечения судья изменил ему на личное обязательство.

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К подозреваемому ранее была применена мера пресечения в виде залога в размере 2 616 900 гривен. По определению судьи эти средства должны перечислить на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что на внеочередном заседании правительства 28 февраля правительство поддержало решение о дополнительном денежном вознаграждении для наших защитников. Все украинские бойцы должны получить по 30 тысяч гривен ежемесячно.

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