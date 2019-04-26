Рубан выехал из Украины, – ГПУ

Владимир Рубан, которого вместе с депутатом Надеждой Савченко подозревали в подготовке теракта в Верховной Раде, выехал за пределы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, пишет "Украинская правда". Читайте также: Украина оказалась в шизофрении, или почему выпустили Савченко и Рубана "Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, что следующее – 7 мая. Меру пресечения суд ему не избрал", – отметили в ГПУ. Новость дополняется...