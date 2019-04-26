Рубан виїхав з України, – ГПУ
Володимир Рубан, якого разом з депутаткою Надією Савченко підозрювали у підготовці теракту у Верховній Раді, виїхав за межі України.
Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури, пише "Українська правда".
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"Рубан виїхав з України. Суд повідомляв йому на останньому засіданні, що наступне – 7 травня. Запобіжний захід суд йому не обрав", – зазначили у ГПУ.
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