Подозревают в кибермошенничестве: россиянку задержали в Италии

В Италии в городе Генуя задержали 40-летнюю гражданку России по подозрению в кибермошенничестве. Она была участницей трансатлантической организации, осуществляющей хакерские атаки.

Женщина покупала ценные товары на разных сайтах. Однако для этого она использовала чужие банковские счета и кредитные карточки.

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Как действовала злоумышленница

Для того, чтобы избежать проверок, подозреваемая приходила в пункты выдачи товаров с поддельными документами. Иногда она нанимала других людей, которые за вознаграждение забирали посылки от ее имени.

Уже после этого все купленные вещи, например, мобильные телефоны или электронное оборудование, она пересылала в Россию. Деньги от продажи женщина "отмывала", покупая криптовалюту.

Правоохранители во время задержания обнаружили дома у злоумышленницы сотни кредитных карточек и компьютерное оборудование.

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