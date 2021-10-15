Подозревают в кибермошенничестве: россиянку задержали в Италии
Источник:Corriere Della Sera
В Италии в городе Генуя задержали 40-летнюю гражданку России по подозрению в кибермошенничестве. Она была участницей трансатлантической организации, осуществляющей хакерские атаки.
Женщина покупала ценные товары на разных сайтах. Однако для этого она использовала чужие банковские счета и кредитные карточки.
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Как действовала злоумышленница
Для того, чтобы избежать проверок, подозреваемая приходила в пункты выдачи товаров с поддельными документами. Иногда она нанимала других людей, которые за вознаграждение забирали посылки от ее имени.
Уже после этого все купленные вещи, например, мобильные телефоны или электронное оборудование, она пересылала в Россию. Деньги от продажи женщина "отмывала", покупая криптовалюту.
Правоохранители во время задержания обнаружили дома у злоумышленницы сотни кредитных карточек и компьютерное оборудование.
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