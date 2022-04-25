"Подпись Неразборчива": ФСБ эпически опозорилась с фабрикованием "покушения" на Соловьева

Смехотворная история с "покушением" на Соловьева получила продолжение. ФСБ обнародовала видео задержания лиц, которые якобы должны были совершить "убийство" пропагандиста.

Однако российские спецслужбы умудрились даже здесь опозориться по полной. Эпический фейл, попавший на кадры оперативной съемки, отметили в социальных сетях, сообщает 24 канал.

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ФСБ в очередной раз эпически опозорилась

На ролике можно увидеть, как во время фейкового обыска в квартире исполнителей один из сотрудников ФСБ демонстрирует книгу с дарственным обращением. Его автора зовут "Подпись Неразборчивая".

Предполагаем, что чекистам дали рекомендации, как правильно сфабриковать "покушение" на Соловьева. Там указали, что подпись должна быть неразборчивой – они поняли методичку буквально.



ФСБ опозорилась, фабрикуя "покушение" на Соловьева / Скриншот с видео

"Покушение" на Соловьева: что известно

ФСБ России 25 апреля заявило, что СБУ готовила убийство пропагандиста Соловьева.

Сотрудники спецслужб страны-агрессора даже якобы смогли задержать "исполнителей" .

В Службе безопасности Украины отреагировали на эту информацию и назвали ее фейковой. В то же время добавили, что российские чекисты фантазируют, чтобы показать достижения своей аудитории.

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